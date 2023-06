Montpellier - Sto fête le 1er anniversaire de sa nouvelle agence commerciale

Sto fête le 1er anniversaire de sa nouvelle agence commerciale à Montpellier !

Sto, le fabricant de systèmes d’isolation thermique par l’extérieur, spécialiste du ravalement et de l’embellissement de façade, fête le 1er anniversaire sa nouvelle agence commerciale à Montpellier le 30 juin. Cette expansion stratégique s’inscrit dans la volonté de Sto de renforcer son maillage territorial dans le Sud de la France, en particulier le long de l’axe méditerranéen pour mieux servir ses clients et capter de nouvelles parts de marché. Avec l’ouverture de cette antenne, le réseau de distribution Sto France compte désormais 18 agences.

Offrir davantage de proximité et de réactivité

Auparavant desservie par les agences de Marseille et Clermont, la zone de chalandise de la nouvelle agence de Montpellier s’étend sur plusieurs départements voisins : l’Aude (11), l’Hérault (34), le Gard (30), ainsi qu’une partie de l’Aveyron (12) et des Pyrénées-Orientales (66). Face au vide géographique identifié entre Bordeaux et Marseille, l’ouverture d’un nouveau point de vente dans ce secteur était essentielle afin de pouvoir répondre à la demande croissante de la clientèle locale pour des services tels que l’enlèvement de marchandises et l’approvisionnement des professionnels tout au long de leurs chantiers.

L’organisation de l’agence comprend un comptoir d’accueil, un showroom avec l’essentiel des produits d’outillage, une ligne de teinte pour les enduits et peintures, ainsi qu’une zone de stockage de 700 m², offrant une capacité de 330 palettes. Le stock-tampon d’isolant en polystyrène représente environ 150 mètres cubes, permettant de répondre rapidement à la demande, en particulier pour la maison individuelle. Les journées les plus chargées voient jusqu’à 6 à 7 tonnes de produits teintés sortir de l’agence et 25 enlèvements de marchandise !

Une implantation réussie avec une croissance rapide

Depuis son ouverture le 4 juillet 2022, l’agence de Montpellier a rencontré un franc succès, s’imposant comme un acteur de l’économie locale important et reconnu auprès des maîtres d’ouvrages, maîtres d’oeuvre et applicateurs.

En termes d’activité, Sto est présent sur de nombreux chantiers de la région, fournissant des systèmes d’isolation thermique par l’extérieur aux professionnels du bâtiment, un secteur particulièrement dynamique en grande partie porté par la rénovation énergétique. L’entreprise se distingue également par ses solutions dédiées au ravalement et à l’imperméabilité, conçues pour préserver et embellir durablement les façades. « Le client est extrêmement satisfait d’avoir la proximité avec une agence Sto, notamment sur les délais de livraison qui ont été raccourcis. Ils ont la possibilité de venir sur place retirer les produits dans des temps très courts : 30 minutes pour ceux tenus en stock et 2 heures pour ceux teintés », souligne Thomas Roucaute, chargé d’affaires chez Sto depuis 14 ans.

Grâce à cette nouvelle agence, Sto est en mesure de servir de nouveaux clients et de répondre aux besoins des professionnels du secteur qui, jusqu’à présent, devaient se tourner vers la concurrence pour leurs approvisionnements ponctuels ou l’achat de produits additionnels. Le succès est au rendez-vous puisque le chiffre d’affaires de l’agence de Montpellier a dépassé les prévisions budgétaires de 2 ans : « Nous sommes sur une base de plus de 3 millions d’euros en 2023 pour un objectif de 1,7 million. Cette croissance rapide témoigne de la forte demande et de la satisfaction des clients dans la région », précise Christophe Bousquet, responsable de l’agence de Montpellier.

L’effectif de l’agence de Montpellier a également connu une croissance rapide, passant de 2 personnes au démarrage à 5 aujourd’hui. Elle est composée d’un responsable d’agence, d’un teinteur et d’un magasinier polyvalents, ainsi que de 2 personnes dédiées au commerce. Deux autres recrutements sont à venir : un passage d’intérim à un CDI d’ici la fin de l’année et un poste de commercial sédentaire sur 2024.

L’anniversaire de l’agence le 30 juin prochain mettra en avant les particularités techniques des produits de façade de Sto, avec des animations pour présenter certains produits et services, comme le nouveau nuancier StoColor System. L’événement se veut festif et convivial, avec au programme : une tombola, des jeux et un buffet pour accueillir la clientèle.