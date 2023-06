Ariège - 11ème Concours International de Violon Marie Cantagrill

La 11 ème édition du Concours International de Violon aura lieu, du 06 au 10 jullet, au Mas-d’Azil, pour la première fois, et ce sont plus de 40 candidats, jeunes violonistes des grandes Ecoles et Conservatoires du monde qui sont attendus à la Mairie du Mas pour les épreuves.

Cette formidable manifestation débutera mercredi 5 juillet avec la Soirée d'ouverture à 18h30, puis les épreuves (5 catégories, de Débutant à Excellence) , auront lieu les jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juillet (: ouvertes au public et entré libre). Sous la présidence de Marie Cantagrill, c’est un jury de professionnels reconnus de la musique qui attribuera les Prix dans chaque catégorie : Sylvia Marovici, soliste et professeur à Graz en Autriche, Thibaud Vieux, violon solo à l’Opéra de Paris et professur au CNSM de Paris, Charly Mandon, compositeur, et Omar Yagoubi le compositeur qui a composé la pièce contemporaine, imposée cette année, à tous les candidats de la catégorie Excellence.

Remise des Prix le jeudi soir pour les 4 premières catégories et le dimanche soir pour les excellences.Parallèllement, une Exposition-Rencontre de lutherie-archèterie accueillera les candidats et le public, dans la Mairie du Mas-d'Azil.;

Renseignement : 06 83 58 49 08 - musiqueetpartageencouserans / contact@mariecantagrill.fr

Site / https://www.concoursmariecantagrill.com