Tarn - L'assassinat de Brigitte ROUANET relance le débat sur la violence

URPS INFIRMIERS LIBERAUX OCCITANIE :

DANS LE TARN, L’ASSASSINAT DE BRIGITTE ROUANET, ANCIENNE INFIRMIÈRE, RELANCE LE DÉBAT SUR LA VIOLENCE ENVERS LES SOIGNANTS

A la suite de l’agression par arme à feu, à Lavaur (Tarn) de Brigitte ROUANET, ancienne infirmière aujourd’hui à la retraite, l’URPS Infirmiers Libéraux d’Occitanie tient à partager sa profonde tristesse en apprenant que notre consœur a succombé à ses blessures, laissant derrière elle une nouvelle famille endeuillée.

Un drame qui survient presque 1 mois jour pour jour après la disparition, elle aussi suite à des faits de violence, de notre consœur hospitalière Carène Mezino-Thibaut, infirmière au C.H.U de Reims.

Nous posions alors à M. Emmanuel MACRON et à M. François BRAUN, ministre de la santé, cette question : « combien de victimes de plus faudra-t-il pour que des mesures soient prises ? ». Nous avons aujourd’hui la réponse : pas une de plus ! Le plan de lutte contre les violences faites aux soignants, annoncé pour cet été par le gouvernement, se fait attendre. D’autant qu’à la lumière des derniers événements, nous demanderons l’exemplarité et une tolérance zéro. Il faut que cela cesse !

UNE MINUTE DE SILENCE CE MARDI 27 JUIN À 16H

L’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) Infirmiers Libéraux d’Occitanie a invité, par ses canaux de diffusion, chacun et chacune des 15 000 infirmier.e.s libéraux.les de la Région à marquer une minute de silence à 16h00. En hommage à Carène, Brigitte « et tout.e.s les autres », mais aussi pour témoigner de son émotion sincère suite à ce drame. Le numéro d’une cellule de soutien psychologique a aussi été envoyé aux infirmiers libéraux d’Occitanie pour qui l’escalade de la violence et ce nouveau fait divers représente un choc.

