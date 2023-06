Haute-Garonne - Le Père Noël est une ordure au Studio 55

Deux bénévoles de l’association « SOS détresse-amitié » assurent, le soir de Noël, la permanence téléphonique… Mais la soirée va rapidement déraper !

Des scènes cultes, des répliques inoubliables, des personnages qui font partie de notre patrimoine : Zézette épouse X, Pierre Mortez, Thérèse, Katia, Félix, Preskovitch…

On rit de cette satire sociale, à l’humour noir et grinçant, sans oublier qu’elle raconte l’histoire de désespérés, de marginaux et d’âmes égarées.

Avec une mise en scène fidèle à l’originale, Pierrot Corpel fait revivre avec bonheur ce classique de la comédie française !