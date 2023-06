Toulouse - Sogedev devient adhérent de La French Tech

Après Grenoble, Aix-en-Provence, Bordeaux et Saclay... Sogedev, via son antenne toulousaine créée en 2020, devient à présent adhérent de la French Tech Toulouse

Sogedev, cabinet référencé Crédit d’Impôt Recherche (CIR) et Crédit d’Impôt Innovation (CII) par la Médiation des entreprises, devient membre écosystème engagé au sein de La French Tech Toulouse via son agence locale. Dans ce cadre-là, Sogedev (groupe EPSA), participera à plusieurs journées de rencontre, dont le Summer Tech Day, qui se tiendra le 4 juillet à La Cité (Toulouse).

Un partenariat local qui va dans le sens de la croissance et de l’innovation

La French Tech Toulouse est le réseau professionnel de référence dans le domaine des startups. Constitué de plus de 400 membres (partenaires et adhérents) et d’un réseau de 950 startups, il vise à faciliter la mise en relation entre les différents acteurs économiques de la région, tous secteurs confondus. Cela passe notamment par l’organisation d’événements qui réunissent tout cet écosystème innovant.

Agenda des événements régionaux 2023

Dans le cadre de cette nouvelle adhésion, plusieurs temps forts sont prévus :

Summer Tech Day, le 4 juillet 2023, à la Cité ;

Business Link : Quelles aides publiques activer pour financer vos projets, le 11 septembre 2023, de 14h à 18h, au Village by CA (31 All. Jules Guesde, 31400 Toulouse) ;

Toulouse Space Week, le 2 et 3 octobre 2023, à la Cité de l’espace de Toulouse.

D’après Ghislain Chabrier, Responsable du développement de l’agence Sogedev Toulouse :

« En tant qu'experts en financements publics, nous sommes conscients des défis auxquels les entreprises de la French Tech sont confrontées lorsqu'elles cherchent à se développer et à innover. Surtout en période de crise financière. C'est pourquoi nous avons développé une expertise approfondie dans les mesures fiscales telles que le Crédit d'Impôt Recherche (CIR), le Crédit d'Impôt Innovation (CII) et le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI), les aides régionales (BPIfrance, AD’OCC) et autres aides aux investissements productifs…

Ces différents leviers offrent des opportunités précieuses aux entreprises en termes de financements publics et de réductions fiscales pour soutenir leur recherche, leur innovation et leurs perspectives de développement. Cependant, naviguer dans les subtilités de ces dispositifs peut s'avérer complexe. C'est en cela que nous proposons un accompagnement personnalisé aux adhérents de la French Tech. »

A propos de Sogedev :

Créé en 2002, Sogedev – cabinet référencé CIR/CII par la Médiation des entreprises – aide les entreprises à obtenir, optimiser et sécuriser les dispositifs d’aides publiques pour le financement de l’innovation, du développement local et international. Avec une équipe de plus de 100 collaborateurs, Sogedev est aujourd’hui un acteur reconnu sur son marché et est particulièrement apprécié pour la qualité de son expertise et sa réactivité. Sogedev, dont le siège est basé à Issy-les-Moulineaux, est également présente en régions (Lyon, Nantes, Aix-en-Provence, Toulouse, Strasbourg, Lille, Grenoble) et à l'international au Brésil. En savoir plus : www.sogedev.com.