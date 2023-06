Toulouse - ETIC célèbre la fin du chantier de réhabilitation du FIL

ETIC - Foncièrement Responsable célèbre la fin du chantier de réhabilitation du FIL (anciennement Château de Clairfont) en un tiers-lieu à haute performance sociale et environnementale. Ce projet de réhabilitation co-porté avec Les Imaginations Fertiles accueille depuis le début de l’année une vingtaine d’entreprises et d’associations solidaires.

Initié au printemps 2021, ce chantier de réhabilitation, piloté par les équipes d’ETIC - Foncièrement Responsable, consistait à rénover l’intérieur du Château de Clairfont et de son atelier. Une ancienne dépendance a également fait l’objet d’une démolition, pour donner lieu à la construction d’une extension en bois sur deux étages.

Ce nouvel actif a ainsi bénéficié du savoir-faire des équipes d’ETIC - Foncièrement Responsable dans la réhabilitation d’actifs immobiliers à haute performance environnementale, avec notamment une utilisation de matériaux bio-sourcés (chanvre, lin, coton, ouate de cellulose) pour l’isolation et l’utilisation de matériaux pour le second œuvre.

Situé dans un quartier prioritaire de la ville, au 2 rue Raymond Lizop, la réhabilitation de ce chantier a notamment bénéficié du soutien financier de la mairie de Toulouse et de la région. En outre, un partenariat a été mis en place avec les clubs de prévention spécialisés de Toulouse Métropole Emploi (TME) et du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ). Il s’inscrit dans le cadre de la re-dynamisation de ce quartier et de la ré-implantation de nouvelles activités économiques.

À 20 mètres de la station de métro Bellefontaine, l’ensemble bénéficie d’une très bonne desserte par les transports communs. D’une surface de 2300 m², l’actif développe une surface de 2195 m² de bureaux et d’espaces de coworking à destination des entreprises de l’innovation sociale, du secteur culturel et des porteurs de projets innovants ainsi que 2500 m² de jardins et d’espaces verts.

Il accueillera également, dans quelque temps, un parvis évènementiel d’une surface de 500 m² dédié à l’organisation de manifestations professionnelles et associatives.

A ce jour, 87% des surfaces ont déjà été louées à une vingtaine d’entreprises et d’associations de l’économie sociale et solidaire. Il reste néanmoins quelques espaces disponibles, notamment un local commercial de 171 m² et 67 m² d’atelier, ainsi que des postes de travail dans le co-working géré par Les Imaginations Fertiles.