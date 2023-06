France - Ateliers pour les demandeurs d'emploi

Le service emploi de Terre de Camargue propose, à partir de juillet et jusqu’à la fin de l’année une nouvelle série d’ateliers gratuits en direction des demandeurs d’emploi.

L’objectif est d’apporter des réponses concrètes et des outils simples, indispensables à une recherche d’emploi efficace. Le programme s’articule autour de 3 thématiques. L’essentiel de chaque stage est centré sur la pratique et le retour d’expérience.

Préparer un entretien

Les participants apprendront à rédiger un CV plus percutant (présentation et contenu) et ainsi susciter l’intérêt d’un recruteur. Ils seront accompagnés dans la création ou la remise en forme de leurs documents.

● Les jeudis 27 juillet et 9 novembre de 9h15 à 12h

Le COMIDER sera présent une matinée pour entrainer les demandeurs d’emploi, avec deux ateliers de simulation d’entretien d’embauche.

● Le vendredi 17 novembre de 9h à 10h 30 et de 10h 30 à 12h

Lever les freins

L’association Addictions France informera sur les différentes situations d’addictions, écrans, jeux d’argent, substances diverses… qui peuvent impacter lourdement le parcours d’un demandeur d’emploi.

● Le vendredi 8 décembre de 10h 30 à 12h

Un atelier sera consacré aux problèmes liés à la gestion de son budget personnel.

● Le jeudi 23 novembre de 10h à 12h

Utiliser les outils numériques

Deux ateliers seront consacrés à « l’Espace personnel Pôle emploi ». L’objectif est d’explorer et mieux comprendre le site et savoir mettre en valeur son profil pour accrocher l’attention des recruteurs.

● Les jeudis 6 juillet et 21 septembre de 9h15 à 12h

Deux sessions aborderont le sujet des réseaux sociaux professionnels et personnels : présentation des différents réseaux sociaux professionnels, problématiques de la « e-reputation »…

● Le jeudis 13 juillet et le mercredi 27 septembre de 9h15 à 12h

Un atelier d’initiation à l’informatique sera proposé pour aider à la rédaction des CV et des lettres de motivation ou la gestion d’une boîte mail.

● Le mercredi 4 octobre de 9h15 à 12h

Le jeudi 7 septembre, à 10h, une réunion collective sur la programmation des futurs ateliers permettra au public d’exprimer ses besoins.

Ateliers gratuits réservés aux demandeurs d’emploi - Inscription (obligatoire) en ligne : www terredecamargue.fr - Lieu de formation : Service emploi Terre de Camargue : 13 rue du Port à Aigues-Mortes - Renseignements : 04 66 53 61 38 - emploi@terredecamargue.fr