Opération « coup de poing » à Bédarieux : 30 procès-verbaux dressés pour de nombreuses infractions aux règles de l’urbanisme et à la sécurité publique

Les 20 et 21 juin 2023, les services de l’État, sous l’égide du préfet de l’Hérault Hugues Moutouh et du procureur de la République Raphaël Balland, avec l’appui de la gendarmerie nationale, ont procédé au contrôle de 80 parcelles (32 propriétés) situées sur la commune de Bédarieux. 30 procès-verbaux ont été dressés pour des constructions illicites et transmis immédiatement, pour prise en charge, aux services du parquet. Les contrevenants encourent des amendes et astreintes journalières pouvant aller jusqu’à 500 € par jour de retard dans la remise en état du terrain, l’expulsion des lieux, la démolition des ouvrages construits illégalement voire, dans certains cas, des peines de prison.

Il s’agit de la première opération « coup de poing » organisée sur une commune de l’arrière-pays héraultais, territoire de plus en plus confronté au fléau de la cabanisation. Les parcelles et constructions incriminées sont toutes situées dans des zones par nature inconstructibles, exposées pour certaines d’entre elles à un risque de feux de végétation et de forêt. En cas d’incendie dans ces zones, qui sont difficiles d’accès, il en va de la sécurité des personnes et des biens, à la fois des habitants concernés et des équipes de secours tels que les sapeurs-pompiers. De plus, ces parcelles ne disposant pas d’un assainissement collectif, il existe un risque important de pollution sur les captages d’alimentation en eau potable qui desservent tous les habitants du secteur.

Cette opération a été rendue possible par un important travail de coordination entre les services de l’État et la commune de Bédarieux, laquelle va prochainement adhérer à la charte départementale de lutte contre la cabanisation afin de renforcer son action. La commune a notamment pu compter sur les agents de la direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault (DDTM) et ses dispositifs d’intelligence artificielle tel que l’outil cartographique Aigle.

Le préfet de l’Hérault, Hugues Moutouh, rappelle que « si les résultats de la lutte contre la cabanisation sont encourageants, les actions doivent se poursuivre et monter en puissance : par la multiplication de ce type d’opération de contrôle, la poursuite des propriétaires en situation d’illégalité et, lorsque cela s’avère nécessaire, la destruction des biens. Les maires doivent veiller, sur le territoire de leur commune, à la stricte application de la réglementation pour préserver les terres agricoles et naturelles. Ils peuvent compter sur l’implication des services de l’État pour les appuyer dans leurs actions ».

