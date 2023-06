Hérault - L'EUROPE achète des armes pour renforcer sa défense

Renforcement de la Défense européenne : acheter des armes ensemble

La guerre de la Russie contre l'Ukraine a souligné la nécessité pour l'UE de renforcer sa stratégie de défense et d'accélérer la production d'armes. Lisez comment.

Le 9 mai, les députés ont convenu d'accélérer la procédure visant à stimuler la production de munitions et de missiles de l'UE, l'action de soutien à la production de munitions (ASAP). La proposition consiste à fournir un financement de 500 millions d'euros pour aider l'industrie de l'UE à accroître ses capacités afin d'augmenter les livraisons à l'Ukraine et d'aider les pays de l'UE à reconstituer leurs stocks. Le Parlement a pour objectif d'approuver le texte d'ici la fin du mois de juillet.

Le 1er juin, les députés ont convenu d'entamer des négociations sur la proposition avec le Conseil.

Augmenter les stocks européens d'équipements de défense

En parallèle, les députés travaillent sur le renforcement de l'industrie de la défense européenne par le biais de la proposition de règlement (EDIRPA) pour aider les pays de l'UE à acheter conjointement des produits de défense tels que des systèmes d'armes, des munitions et des équipements médicaux, afin de contribuer à combler les lacunes les plus urgentes et les plus critiques.

La proposition vise à renforcer la base industrielle et technologique de défense européenne et à favoriser la coopération en terme d'approvisionnement en matière de défense, en particulier pour atteindre l'objectif d'acquérir conjointement 35 % des dépenses totales d'équipement, contre 18 % en 2021.

Comment fonctionneront les achats communs de produits de défense ?

Un instrument d'une valeur de 500 millions d'euros

Le nouvel instrument, d'une valeur de 500 millions d'euros, encouragera l'achat en commun de produits de défense par au moins trois pays de l'UE. Il financera jusqu'à 20 % de la valeur estimée des marchés publics communs.

Participation de pays hors UE

Outre les États membres de l'UE, l'instrument sera également disponible pour les pays faisant partie de l'Espace économique européen, à savoir l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Les pays de l'UE pourraient également participer à des achats conjoints de produits de défense avec l'Ukraine et la Moldavie.

Les députés ont arrêté leur position sur les propositions lors de la session plénière du 8 au 11 mai et vont maintenant entamer les négociations avec le Conseil.

