Canet en Roussillon - Gilles MEHARD Karate Oshukai Canetois

Le Karate est passé au fil des siècles, d'une méthode de combat pour régler des conflits à un art permettant de cultiver son esprit et son corps grâce à la technique.

Le combat contre l'autre est devenu le combat contre soi-même, ses peurs, ses faiblesses car en plus de l'aspect physique indéniable, le Karate contient des principes philosophiques fondamentaux en tant qu'"Art Martial de la Paix" qui tient son origine du fameux dicton "Karate ni sente nashi - Il n'y a pas de première attaque en Karate" et du respect de la Vie qui se retrouve dans un ancien dicton d'Okinawa "Nuchi Du Takara - La Vie est un trésor".

Il est donc important pour nous de transmettre modestement, à travers l'enseignement des techniques martiales, cette philosophie dont la société et les générations futures ont besoin.

Le Karate a été transmis comme un art martial qui cultive un corps résistant et un esprit courageux grâce à un entraînement continu et en même temps il contribue à construire une personne qui aime la paix et valorise la civilité. Le Karate Oshukai dans les

Pyrénées Orientales est en lien avec Okinawa et le Karate Traditionnel du Maître CHINEN Kenyu 10ème

dan. Le Club de Karate de Canet propose des séances pour les jeunes, les adultes et les seniors.

Informations : 06 08 83 31 68 - oshukai66@hotmail.com