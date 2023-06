Pyrénées-Orientales - Harmonie Mutuelle organise une Masterclass dédiée au recrutement et à la fidélisation des talents

Harmonie Mutuelle organise en partenariat avec le Pôle Média une Masterclass dédiée au recrutement et à la fidélisation des talents « Recruteur : devenez le candidat idéal ! ». Animée par Vincent

Martin, président de la Courbe Verte, elle aura lieu mercredi 5 juillet 2023 à l’Espace Culturel François Calvet, situé au 50 rue Pierre Semard à Le Soler à partir de 8h30.

Le nombre de places est limité, l’inscription est obligatoire et gratuite via ce lien d’inscription :

https://www.eventbrite.fr/e/billets-masterclass-recruteur-devenez-le-candidat-ideal-638063143037

Il s’agit de la seconde masterclass sur l’accompagnement des chefs d’entreprise sur le territoire catalan qu’organise Harmonie Mutuelle, la mutuelle des entreprises. La première ayant eu lieu en mars dernier à Perpignan en partenariat avec l’USAP sur le thème « La performance sociale, ça paye ! ».

En 2022, plus de 300 000 recrutements n’ont pas pu aboutir faute de candidats. Pour faire face à cette crise, les dirigeants doivent transformer leur entreprise en un lieu où les collaborateurs s'épanouissent, en mettant l'accent sur le bien-être au travail, l'équilibre vie professionnelle / vie personnelle avec la semaine de 4 jours ou encore des avantages sociaux attractifs.

Le monde de l’entreprise est en pleine mutation, et Harmonie Mutuelle, en tant que mutuelle des entreprises et Entreprise Mutualiste à Mission, accompagne et conseille les entreprises dans ces transformations. Le potentiel humain doit être pris en compte aujourd’hui dans la performance des entreprises.

« Nous sommes le partenaire privilégié des entreprises qui s’engagent à avoir un impact positif sur la société- notamment en protégeant et valorisant la santé de leurs salariés. Ces derniers sont de plus en plus demandeurs d’actions en faveur de la qualité de vie et du bien-être au travail. Par ailleurs, les dirigeants ont aujourd’hui davantage conscience que ce sujet, s’il est bien pris en compte, peut avoir un effet positif sur la performance économique.

Lors de cette masterclass, vous obtiendrez les clés pour attirer les meilleurs talents, fidéliser et maintenir un fort niveau d'engagement de vos collaborateurs, devenant ainsi le candidat idéal en tant que recruteur ! »explique Frédéric Malfilatre, Directeur Région Occitanie Harmonie Mutuelle

« Le Pôle Action Média se réjouit d'accueillir cet événement qui permettra de mettre en lumière les nouvelles façons de travailler, d'attirer et de fidéliser les talents. Que l'on soit une startup, une entreprise du numérique ou un acteur plus traditionnel, de nombreuses innovations se font jour et méritent d'être partagées au plus grand nombre ! » se réjouit Flavien Noël, Directeur du Pôle Action Média.

Autour de la table-ronde :

Steve Fortel, Président associé, Vincœur Catalan

Florent Laik, Consultant Relation Entreprises, APEC Occitanie

William Pellerin, Dirigeant A.S.C électronique

Stéphanie Rigal, Resp. Ressources Humaines, Harmonie Mutuelle

Pierre Roca, Directeur associé, Idem Creative Arts School

Programme

8h30 : Accueil café

9h30 : Masterclass

11h30 : Fin

À PROPOS DU POLE ACTION MEDIA

Créé en 2010 et présidé par Pierre ROCA, le Pôle Action Média est un cluster, un groupement d’entreprises des industries créatives et numériques d’Occitanie et de Catalogne. Il compte aujourd'hui près de 90 entreprises membres, dont 40 startups. Le cluster permet ainsi de développer la coopération entre les entreprises membres et d’accélérer leur développement avec une mise en réseau auprès des acteurs économiques, institutionnels ou encore des médias.

Le "PAM" agit au quotidien pour aider à la création et à l’implantation d’entreprises grâce à des pépinières / incubateurs d'entreprises situés à la Cité Digitale du Soler, dans l’agglomération de Perpignan, et un espace de coworking à Barcelone. Un nouveau cap a été franchi récemment avec l’émergence d’un véritable campus numérique de 12 000 m2 : la Cité Digitale du Soler. S’y mêlent des étudiants des métiers créatifs et du digital avec l'Idem Creative Arts School, des startups ou encore des studios de production inaugurés par Jean-Michel Jarre, un MediaLab et une salle de spectacle/événements de 350 places.