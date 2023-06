France - INFLATION : Des signaux positifs !

Des signaux positifs concernant l’inflation

Les prix des importations ont globalement été en baisse sensible en mai, renforçant l’idée selon laquelle la désinflation observée depuis quelques mois serait un phénomène durable. Les soldes d’opinion des entreprises sur leurs prix futurs (publiés le 22 juin par l’Insee), indiquent une tendance similaire.

 En mai, le prix du pétrole et des autres matières premières importées sont en légère baisse par rapport au mois précédent, et en forte baisse en glissement annuel.

 En mai, le prix du pétrole importé (en euros) a baissé de -9,9 % par rapport à avril, et de -35 % par rapport à mai 2022. En glissement annuel, le prix du pétrole importé baisse depuis le début de l’année. Le prix du pétrole importé au printemps 2023 est globalement équivalent à son niveau moyen des dix dernières années.

 Le prix en euros de l’ensemble des matières premières importées (hors énergie) a baissé de -2,7 % sur un mois et de -15 % sur un an. La baisse annuelle est particulièrement forte sur les matières agro-industrielles (-37,3 %) et industrielles (- 22,2 %). Hors énergie, les prix moyens d’importations restent cependant nettement supérieurs à leurs niveaux moyens des dix dernières années.

 Les soldes d’opinion des chefs d’entreprise concernant leurs prix de vente futurs renforcent l’anticipation d’une désinflation durable dans les mois à venir. Les soldes d’opinion restent cependant supérieurs à leur niveau de 2019, indiquant qu’un retour à une inflation aux alentours de 2 % ne se matérialisera probablement pas avant la mi-2024.

 Les soldes d’opinion (différence entre la proportion de chefs d’entreprise qui pensent que les prix vont monter et la part qui pensent qu’ils vont diminuer1) sont en repli depuis plusieurs mois dans les principales branches de l’économie française. Par exemple, dans le bâtiment, le solde d’opinions est passé de 60 en mai 2022 à 22 en juin 2023.

 Les soldes d’opinion, quoique en repli, restent supérieurs à leurs niveaux de 2019. Les tensions inflationnistes, si elles s’allègent depuis plusieurs mois, n’ont donc pas totalement disparu, indiquant que la désinflation sera un phénomène lent.

