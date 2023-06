Toulouse - LMA, le chanteur/rappeur Toulousain dévoile "Battements", son nouveau titre qui annonce un album

Originaire de Toulouse, Maël Janvier est auteur-compositeur-interprète à tout juste 24 ans. Nous l’avons connu avec ses capsules créatives sur Instagram, et avons été séduits par la qualité de son rap et ses réalisations vidéos. Une identité unique située entre les influences d’Orelsan ou Lomepal. LMA traite de sujets forts, parfois durs : la rue, la colère, les voyages, la violence, l'amitié, les mensonges et les histoires d'amour impossibles. La vie au sens brut du terme…



Aujourd'hui, il dévoile le titre "Battements" et annonce la sortie de son premier album pour début 2024 !

Les "Battements" d’un cœur amoureux qui s’emballe, qui ralentit, pour finir par presque cesser de battre. Cette « chanson rap » aux sonorités pop parle de ces histoires d’amours candides et cathartiques, destructrices et magnifiques ; de l’effet du temps sur deux amoureux qui s’attendaient depuis toujours sans se connaître.



Le clip de "Battements" met en scène un de ces amours naissant, beau, fragile mais aussi toxique, à travers un Bonnie & Clyde moderne aux allures de faux documentaire. Ce couple de petits braqueurs désillusionnés s'est créé un monde intime, en marge d'une société qui les étouffe, afin de pouvoir vivre librement une passion qui finira par les entraîner dans une inévitable chute.