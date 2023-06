France - Tourisme : hausse de 5% de demandes en plus par rapport à la saison dernière

Les bonnes tendances pour l’été 2023 confirmées par la Ministre chargée du Tourisme.

La ministre déléguée chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, a dévoilé au 1er jour de l’été les premières tendances de la saison estivale qui débutera dans près de deux semaines.

« 73% des Français ont l’intention de partir en vacances entre juin et septembre, soit +2% par rapport à 2022 » selon Olivia Grégoire, 23% de ceux qui comptent partir en congés choisissent une destination étrangère cette année.

Si l’hôtellerie de plein air enregistre une hausse de 5% de demandes en plus par rapport à la saison dernière, les Français commencent à prendre en compte les changements climatiques en recherchant les destinations plus fraîches comme la montagne ou les plages du littoral du nord de la France.

Autre fait important : le retour en masse des touristes étrangers qui conforte la France dans sa position de numéro un des pays les plus touristiques au monde.

maeva.com, plateforme leader de réservations de vacances du groupe Pierre & Vacances - Center Parcs, enregistre une hausse de 40% pour des destinations plus fraîches comme la montagne, peut commenter cette tendance pour la saison estivale 2023.

Eluxfrance, marque d’Eluxtravel, créateur de voyages uniques en France pour des touristes étrangers, peut décrypter le retour massif d’une partie de la clientèle étrangère sur le territoire.

À propos de maeva :

Plateforme de distribution et de services et créateurs d’expérience, maeva déploie un écosystème de solutions de distributions et de services professionnels aux propriétaires de résidences secondaires et plus généralement aux professionnels du tourisme en France. Avec une offre de solutions riche et variée, maeva se structure désormais autour de 3 activités.

Son activité de distribution de vacances en ligne, incarnée par sa marque maeva.com, site internet qui agrège près de 50.000 adresses de locations de vacances en France, en campings, en hébergement de particuliers ou en résidences de tourisme, sélectionnées par une équipe d’experts ; 2 marques spécialistes complètent le maillage de cette activité, la France du Nord au Sud et Le Ski du Nord au Sud.

Son activité camping, dédiée aux professionnels de l’hôtellerie de plein air pour lesquels maeva a construit un package de solutions professionnelles. maeva a ainsi lancé sa propre chaîne que rejoignent des campings indépendants autour de 3 labels d’expériences de vacances : maeva Respire, maeva Escapades, maeva Club. Pour la saison 2021, la chaîne compte 20 campings en France.

Son activité de location de vacances entre particuliers, dédiée aux propriétaires de résidences secondaires et aux gestionnaires d’agences immobilières de locations, pour lesquels maeva propose une gamme complète de solutions de commercialisation et de gestion. maeva gère ainsi de A à Z, au travers de sa marque maeva Home, un réseau de 4 000 appartements, villas et chalets de particuliers certifiés, opérés sur le terrain dans 19 agences maeva Home et une centaine de destinations en France.

À propos d’ELUXGROUPE :

Fondée en 2018, ELUXTRAVEL propose le luxe expérientiel au-delà du luxe matériel. Elle défriche la planète à la découverte d’adresses secrètes, étonnantes et inspirantes, dans un cadre naturel grandiose et dont le concept ou l’architecture ne laissent jamais indifférents.

Avec ELUXTRAVEL, Frédéric Savoyen, revient à la source originelle du voyage : la découverte d’un pays par le prisme de l’expérience fondatrice, essentielle, authentique. Du luxe et du sur mesure conçus sur une partition différente de celle des voyages à la carte d’aujourd’hui.

ELUXGROUPE se compose de 3 marques : ELUXTRAVEL, ELUXEVENT & ELUXFRANCE, toutes en croissance continue depuis 2021 et dispose de 4 salons de voyages : à Paris 16ème / Paris 7ème, Versailles et Rouen.

