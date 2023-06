Europe - Barcelone - Lyon à 9 euros : 8 000 billets vendus dans la journée

Renfe a vendu plus de 8 000 billets pour les futurs services AVE vers la France

La ligne AVE Barcelone - Lyon sera lancée le 13 juillet et la ligne Marseille - Madrid le 28 juillet.

Les billets ont été mis en vente avec une campagne de lancement pour voyager à 9 euros sur le marché français.

Lors de son premier jour de vente,Renfe a vendu plus de 8 000 billets pour les trains AVE reliant Lyon à Barcelone et Marseille à Barcelone et Madrid. Les billets peuvent être achetés sur le site web de Renfe (www.renfe.com), des agences de voyage et par téléphone.

La vente des billets a commencé par une campagne de lancement pour positionner la société et commencer à concurrencer le marché français, avec des billets AVE pour voyager en France à 9 euros. Les voyageurs pourront ainsi découvrir la grande vitesse espagnole entre des destinations telles que Lyon, Marseille, Montpellier, Avignon, Béziers, Aix-en-Provence ou Narbonne.

Pour fêter le rétablissement de la liaison ferroviaire directe entre Lyon et Marseille et l'Espagne avec les services AVE, deux prix de lancement seront proposés pour les liaisons internationales : 19 euros pour voyager de Montpellier ou Narbonne à Barcelone, Saragosse ou Madrid et 29 euros pour le trajet complet, c'est-à-dire la liaison entre Marseille et Lyon et l'Espagne.