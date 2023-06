Hérault - Une nouvelle gouvernance pour le Pacte mondial Réseau France

Une nouvelle gouvernance pour le Pacte mondial Réseau France

L’Assemblée générale célébrant les 20 ans du Pacte mondial Réseau France s'est tenue ce jeudi 22 juin 2023 à la Maison de l’UNESCO, avec l’annonce de la nouvelle présidence de Florent Menegaux, Président de Michelin. Une journée qui amorce de nouveaux enjeux pour l’institution.

À l’issue de l’Assemblée générale, qui a réuni 423 membres, le Conseil d’administration s’est exprimé à l’unanimité en faveur de Florent Menegaux, élu pour un mandat de trois ans à la présidence du Pacte mondial Réseau France.

Le Conseil a également évolué, avec l’élection de Nutriset, représenté par Adeline Lescanne-Gautier, sa Directrice générale, qui succède à Cetup, représenté par sa co-dirigeante Laurence Capossele, après six années de mandat et un rôle actif de Secrétaire du Conseil. Il s’enrichit également de deux personnalités qualifiées : Julien Pellaux, Directeur des partenariats de l’UNESCO, et Cécile Genot, fellow de l’institut Open Diplomacy.

Florent Menegaux s’appuiera sur un Bureau élargi. Gilles Vermot Desroches, ancien Président, Bruno Duval et Dominique Lamoureux poursuivent leur engagement au sein du Bureau, qui accueillera également Estelle Thibaut (Scara), Armelle Perrin-Guinot (Veolia), Sandrine Bouttier-Stref (Sanofi) et Katia Ruet (Altavia).

Florent Menegaux a rappelé que « le Pacte mondial est une organisation permettant de tous nous inscrire sur le chemin de l'Agenda 2030. Je suis très heureux de prendre la présidence du réseau, aujourd’hui un véritable acteur de premier plan, en France comme dans le monde. Nous veillerons à poursuivre l’articulation des enjeux au sein de cette initiative unique, poursuivre cette croissance dans les territoires et fédérer autour des principes universels des Nations Unies. »

Gilles Vermot Desroches a évoqué les forces de l'initiative et les défis à venir : « au moment de transmettre le relais à Florent Menegaux, notre initiative rassemble plus de 1 940 membres. Ancré dans les valeurs des Nations Unies, le Pacte mondial occupe une position unique pour accompagner les acteurs économiques, des petites aux grandes entreprises, dans leur transformation durable. Nous devons décupler notre ambition et renforcer notre rôle d’acteur de référence du dialogue entre l’entreprise et ses parties prenantes. »

Sous l’impulsion du Conseil d’administration, le relais local officiel du Pacte mondial des Nations Unies en France concentrera ses efforts sur les chaînes de valeur pour accompagner la transformation durable des entreprises, alors que le réseau couvre tout le territoire et tous les secteurs avec plus de 1 940 adhérents (dont 60 % de PME, 28 % d’ETI et 12 % de grandes entreprises). La mise en application et le suivi de ces objectifs seront assurés par Nils Pedersen, Délégué général, et une équipe renforcée qui comprend désormais 16 salariés.

Cette journée se poursuit à partir de 14h30 par un forum ouvert, diffusé en ligne, pour examiner le réel dans sa complexité. Les débats se concentreront sur le rôle de l’entreprise dans un monde en crises, le futur de l’ESG, la responsabilité de l’entreprise sur son territoire ou encore la voie à retenir, entre croissance ou décroissance, pour ne laisser personne de côté.

Le Pacte mondial Réseau France publie à l'occasion de cet anniversaire un ouvrage présentant les points de vue du secteur privé et d’entreprises pionnières qui ont placé le développement durable au cœur de leur stratégie, aux côtés d’acteurs qui ont contribué à dessiner le paysage de la durabilité des entreprises en France.

À propos du Pacte mondial des Nations Unies

Initiative spéciale du Secrétaire général des Nations Unies lancée en 2000 par Koffi Annan, le Pacte mondial des Nations Unies (United Nations Global Compact) est un appel aux entreprises du monde entier à aligner leurs pratiques et leurs stratégies sur Dix principes, qui découlent des textes fondamentaux des Nations unies, dans les domaines des droits humains, du droit du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption. Ces principes constituent un socle d’actions sur lequel s’appuyer pour atteindre les 17 Objectifs de développement durable (ODD), le plan d’action des Nations Unies pour un monde plus soutenable à horizon 2030.

À propos du Pacte mondial Réseau France

Relais français officiel du Pacte mondial des Nations unies, le Pacte mondial Réseau France réunit plus de 1 840 entreprises et 100 organisations à but non-lucratif sur tout le territoire national. Il a pour mission d’accompagner la mise en œuvre des Dix principes du Pacte mondial - ainsi que les 17 ODD - par le secteur économique français. Cet engagement volontaire en matière de RSE permet d’aligner le secteur privé français avec l’Agenda 2030, et plus particulièrement l’Accord de Paris.

