Toulouse - La Super League Triathlon est de retour en Occitanie pour une seconde édition

La Super League Triathlon (SLT) est le premier circuit international de compétition en triathlon regroupant les meilleurs athlètes, sur des formats courts et palpitants, à travers le globe.

Après le succès de la première édition où le public est venu massivement encourager les triathlètes, la région Occitanie et la ville rose sont fières d'accueillir à nouveau cet événement aussi spectaculaire qu’exceptionnel.

Depuis 5 ans, la Super League Triathlon développe des formats de compétition innovants et audacieux, faisant ainsi la promotion d’une discipline olympique qui connaît un véritable engouement à travers le monde. En 2022, les compétitions de la SLT ont été regardées par plus de 51 millions de personnes. En 2023, l’Occitanie et Toulouse seront le second rendez-vous international de ce championnat à étapes.

La Super League est prête à offrir encore plus de sensations fortes avec un championnat qui comprend également des événements dans les villes emblématiques de Londres, Malibu et NEOM.

Quinze jours avant la SLT, les athlètes français sélectionnés participeront au Test Event Paris 2024 sur le futur parcours des jeux olympiques.

La SLT offre ainsi aux habitants de la région Occitanie une deuxième opportunité de voir à Toulouse quelques-uns des meilleurs athlètes internationaux se préparer pour le grand rendez-vous de 2024.

La région Occitanie, la mairie de Toulouse et aussi le club Toulouse Triathlon Métropole (TTM) seront unis pour proposer un week-end d’animations dédié à la découverte du triathlon, mais aussi des bienfaits de l’activité physique pour la santé.

Au programme :

Samedi 2 : place aux animations – une fan zone sera installée place du Capitole, proposant des activités forme et santé gratuites et adaptées à tous, ainsi que des animations ouvertes aux jeunes (de 6 à 12 ans) pour découvrir le triathlon seront proposées par le Triathlon Toulouse Métropole. Dimanche 3 septembre : une journée de courses – avec les séries femmes et hommes du championnat Super League le matin, puis l’après-midi un Bike and Run ouvert au public.

Le calendrier du championnat de la Super League Triathlon 2023 est :

27 août : Londres, Royaume-Uni

3 septembre : Toulouse, France

30 septembre : Malibu, États-Unis Malibu, États-Unis

21 octobre : NEOM, Arabie Saoudite

Pour en savoir plus sur l’événement, rendez-vous sur www.superleaguetriathlon.com