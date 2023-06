Rodez - LES DERNIERS SOULAGES. 2010-2022 MUSÉE SOULAGES, RODEZ  24 JUIN 2023 - 7 JANVIER 2024

LES DERNIERS SOULAGES. 2010-2022 - MUSÉE SOULAGES, RODEZ 24 JUIN 2023 - 7 JANVIER 2024

Le peintre Pierre Soulages (1919-2022) a marqué durablement la scène internationale de l’art comme un pont entre deux siècles de modernité (XXème et XXIème siècle).

Nous pouvons dire que son parcours s’inscrit à la fois dans les domaines modernes et contemporains. Le musée à Rodez qui porte son nom, étroitement conçu et organisé avec lui, porte son empreinte : le bâtiment singulier, des parallélépipèdes bardés de plaques d’acier rouillé au bord d’un jardin, accueille des oeuvres de Soulages de 1934 à 2019, peintures sur toile ou sur papier -dont les brous de noix- eaux-fortes, lithographies, sérigraphies, bronzes, photographies, films, documents… Les peintures Outrenoir figurent dans deux salles de la collection permanente.

Pierre Soulages parti le 25 octobre 2022, plus que jamais le musée veut lui rendre hommage en confirmant que l’oeuvre des dernières années réserve sa part de découverte et surtout la matérialisation intacte d’une forte énergie créatrice : des oeuvres de grandes dimensions, une matière riche, un noir travaillé à la lame pour en accentuer la brillance, les effets de lumière, la réintroduction du blanc… Ceux qui ont eu la chance de fréquenter son atelier à Sète et à Paris, dans cette décennie savent à quel point Soulages a travaillé avec passion et opiniâtreté.

Les dernières oeuvres ont la subtilité de la célèbre citation de Lampedusa : le tremblement perceptif à l’épreuve du passé, la fidélité à soi-même et pourtant des solutions nouvelles, des échappées. Changer tout en revenant à des fondamentaux des premiers temps.

Aussi, le musée Soulages a souhaité réaliser une rétrospective aussi complète que possible du peintre ruthénois. Nous avons envisagé une sélection de 35 à 40 oeuvres, des Outrenoir, sur le principe de reprendre le fil de la production de 2010 après la grande exposition du Centre Pompidou à 2022 (Peinture 102 X 130 cm, 15 mai 2022, son ultime peinture dans l’atelier de Sète).

Soulages, qui considérait que la peinture du lendemain était toujours la meilleure, a réalisé des oeuvres majeures dont les grandes Peintures de 390 x 130 cm de 2019 : trois furent présentées lors de l’Hommage du centenaire dans la Salle Carrée du Louvre en décembre 2019 : le musée Soulages va accrocher les 5 grandes peintures de la série, pour la première fois réunie. Cela faisait longtemps qu’il souhaitait peindre de si grands formats, verticaux.

Il y aura aussi les Outrenoir à touches enlevées à la lame dans la matière mate, touches brèves arrondies ou ovoïdes, également de grandes compositions barrées horizontalement de traits épais et gravés dans le noir, comme des sortes de drapés brillants, aussi quelques rares petits formats avec des solutions plastiques sphériques…

Les prêts viennent essentiellement du fonds du couple Soulages, de collectionneurs privés (français, suisses, allemands), de galeries historiques et de musées comme le Musée Fabre de Montpellier et le musée de Münster (Westfälisches Landes Museum).

Cette exposition sera à n’en pas douter un hommage et un point d’étape de l’oeuvre de ce grand peintre.

Benoît Decron, conservateur en chef du patrimoine, directeur du musée Soulages, Rodez