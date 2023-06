Toulouse - Idée de vacances été 2023 : l'évasion en van Graviteo se développe et ouvre une agence à Toulouse

La « van life » a la cote ! Née dans les années 70 avec le mythique fourgon Volkswagen, cette nouvelle façon de voyager est aussi une philosophie, un style de vie qui revient en force à l’heure du « slow tourisme », et

du besoin de reconnexion avec la nature !

Eux-mêmes vanlifers, et conscients du potentiel de ces petits fourgons aménagés, les associés de Graviteo ont lancé dès 2019 une offre touristique de voyage en van depuis les Pyrénées. Dès début juillet 2023, ce seront les Toulousains qui pourront profiter d’une flotte de 7 vans Volkswagen depuis leur nouvelle agence implantée au Sud de Toulouse près de Portet-sur-Garonne, sur la base de canoë kayak Granhota.

Renseignement et réservation au 05 62 50 16 06 et sur www.graviteo-vans.com

Des vacances en toute liberté et hors des sentiers battus !

Pour ceux qui rêvent de partir sans aucune contrainte de temps ou de lieu, le van aménagé est le compagnon de route idéal. Chemins buissonniers loin de la foule, bivouac le soir venu pour un réveil au cœur de la nature, changement de programme en cours de route…

Tout est permis pour vous suivre dans votre aventure que ce soit en France, ou en Europe… Plus maniable, moins gourmand en carburant, le van aménagé est plus facile à stationner qu’un camping-car, et c’est le même prix au péage qu’une voiture. Avec seulement un permis B, le van promet un changement quotidien de décor.

L'Equipe GRAVITEO Boris Bezon, Aurélie Frayssinet et Bastien Gerland, les 3 fondateurs de Graviteo

Ce format de voyage séduit les couples et les familles mais aussi de plus en plus les jeunes et les sportifs, car « le van est le véhicule de l’aventure par excellence, qu’elle soit touristique, culturelle, ou sportive. » explique Bastien Gerland, co-fondateur de Graviteo. « Se sentir partout chez soi en toute autonomie sans contrainte de planning : libres comme l’air, pouvoir changer ses plans à la dernière minute selon la météo, être au plus proche de la nature, le temps d’un week-end ou pendant plusieurs semaines, le voyage en van offre une grande flexibilité. »

Pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes, les vans aménagés sont disponibles avec location de tente de toit, de douche solaire, WC portables, porte vélos, auvent et de nombreuses autres options.

Le + Graviteo : réservez des activités et laissez-vous guider

L’équipe de Graviteo propose des activités de pleine nature guidées si vous partez dans les Hautes-Pyrénées, la Barousse ou l’Espagne. Leurs guides encadrent des activités à partir de 5 ans : escalade, canyoning, VTT, randonnée, rafting… Ou même canoë kayak en partenariat avec la base de Granhota !

Nouveauté pour les pros : Road trip d’entreprise en van

Le concept est simple, prenez entre 10 et 15 collaborateurs, réservez une flotte de vans, l’équipe de terrain de l’agence conçoit un parcours d’activités et de visites adaptées aux envies et au budget de l’entreprise en séminaire.

Le soir venu, ambiance bivouac décontractée en pleine nature avec tout le confort d’un hôtel à bord du van. Couchage privatif pour chaque collaborateur. Le point fort du road trip d’entreprise est bien évidemment le caractère unique de ce format de séminaire.

Organisation séminaire entreprise dans les Pyrénées

L’équipe Graviteo, accompagnée de plus de 50 partenaires, accueille toutes saisons dans les Pyrénées les groupes à partir de 4 personnes et jusqu’à 180 personnes. En plus de sa volonté première d’être créatrice d’expérience, l’entreprise joue également un véritable rôle d’accompagnateur et de conseil de ses clients. Elle place la confiance et l’humain au cœur de sa philosophie. Cela favorise les rencontres par exemple une balade gourmande à la rencontre d’un fromager, visite d’une ferme et dégustation de porc noir de Bigorre, soirée conviviale dans une fabrique de bière biologique locale…

Avec Graviteo, ce qui est compliqué devient simple. Notre équipe adore transformer vos rêves en réalité !

illustration