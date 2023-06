Hérault - BOUJAN - TOROS Y CAMPO - ACTE 7

TROIS JOURNÉES TAURINES EN TERRE BITERRE

À quelques lieux de Béziers, Boujan sur Libron affirmera – une fois de plus – son titre de ville taurine du 30 juin au 2 juillet 2023. En effet, en attendant la Fête du Cheval et du Toro (1er week-end d’aout) les aficionados et leurs amis occuperont les arènes de Boujan et ses alentours pour l’acte VII de Toros Y Campo. Rappelons que les buts de cette association sont de présenter et donner leur chance à de jeunes toreros (novilleros) face à des toros, en fait des novillos issus d’encastes dits durs avec à coté des arènes un Campo de feria festif et convivial à la mode sévillane...

Vendredi 30 juin

- 12h30 ouverture-inauguration du Campo de feria en présence du maire de Boujan avec les groupes Gipsy, Los Ninos.

- 18h30 messe et procession « Rociera »jusqu’aux arènes,

- 20h30 « Flamenco por dentro » et animation DJ jusqu’à une heure du matin (décision préfectorale de fermeture).

Samedi 1er juillet

- 9h30, ferrade de vaches au « pont blanc » avec petit déjeuner.

- midi ouverture du Campo de feria,

- 12h30 toreo de salon avec le parrain de la feria le maestro José Ortega Cano,

- 15h Doma Vaquera avec le cavalier émérite Olivier Boutaud,

- 18h30 novillada piquée avec le sevillan Álvaro Burdiel, le Biterrois Clemente Jaume et Fabio Jimenez de la ville d’Alfaro. Ces trois jeunes feront face à du bétail de Pablo Mayoral d’origine Santa Coloma.

Dimanche 2 juillet

- 10 heures « déjeuner au près » offert au campo,

- 11h novillada non piquée, donc sans picador, pour des élèves d’écoles taurines : Manuel León et Lenny Martin de l’école espagnole de Badajoz, Lenny étant un ancien de l’école de Béziers, Rafael Ponce de Leon et Manuel Fuentes tous deux du Centre français de tauromachie de Nîmes. Ces élèves se mesureront à des erales – novillos de moins de 2 ans ou juste 2 ans - de la ganaderia de Roland Durand.

- 12h ouverture du Campo de feria avec diverses animations : musique avec Peña Banda, spectacle de sévillanes avec l’École de danse de Dorothée Rey Arte espagnol, Doma Vaquera avec Olivier Boutaud.

- 18h30 novillada piquée avec des novillos du Curé de Valverde pour Alejandro Peñaranda d’Albacete, Nino Julian de Nîmes et Jarocho de Burgos.

Comme chaque année le Campo de feria et ses animations sont ouverts à toutes et tous avec espace manèges et jeux pour enfants et garderie, boutiques sévillanes, bodegas et restaurations… Pour tous renseignements et connaître les différents tarifs des places aux arènes se rendre sur facebook « Toros Y Campo » ou le site ville de Boujan..