France - L'IGP Côtes de Gascogne à la conquête des cavistes et de leurs clients

Jusqu'au 2 juillet, la plus grande IGP du Sud-Ouest investira 300 caves à travers la France à l’occasion d’une nouvelle édition de « La fraîcheur

spontanée », son opération promotionnelle devenue incontournable au sein des réseaux de cavistes.

Cette opération promotionnelle vise à renforcer l’image des Côtes de Gascogne auprès des réseaux de cavistes indépendants, franchisés ou intégrés, qui constituent aujourd’hui son premier circuit de distribution en France. Très implantée en circuit traditionnel et à l’international, l’IGP Côtes de Gascogne entend en effet accroitre ses parts de marché sur un circuit lui permettant de cibler un public disputé, urbain, jeune et féminin, dans le coeur de cible de la dénomination.

L’opération vise aussi à générer des référencements additionnels et à booster les ventes dans une période propice à la consommation des vins de l’IGP Côtes de Gascogne, en particulier ses blancs frais et fruités, aux emblématiques arômes de fruits frais, d’agrumes et de fruits exotiques, mais aussi ses rosés toniques et charmeurs, ses rouges croquants et ses moelleux tendres et rafraîchissants. En effet, les vins des Côtes de Gascogne sont souvent des vins de l’instant, attachés aux moments de convivialité estivale tels les apéritifs en terrasse ou les barbecues dans le jardin.

Plébiscitée par les cavistes, « La fraîcheur spontanée » est une opération performante qui a permis l’an passé de valoriser les vins de 86 metteurs en marché, soit près de la moitié des conditionneurs, et de provoquer le référencement additionnel de 410 nouvelles cuvées parmi un linéaire déjà très fourni de 14 cuvées en moyenne. Elle a ainsi contribué à générer la vente de plus de 42 000 cols et de près de 3 000 bag-in-box pendant la durée de l’événement, notamment grâce aux 501 dégustations organisées dans toute la France. La grande majorité des cavistes ont ainsi vu leurs ventes progresser. Un signe qui démontre la réussite de l’opération et le potentiel des Côtes de Gascogne sur le circuit : chaque année, le recrutement des cavistes suscite un véritable engouement, au vu de la rapidité des inscriptions et du taux de renouvellement frôlant les 100 %.