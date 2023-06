Europe - Chine - Taïwan : Quel avenir pour les marchés boursiers asiatiques si le conflit continue de s'aggraver ?

Chine - Taïwan : Quel avenir pour les marchés boursiers asiatiques si le conflit continue de s'aggraver ?

Si les tensions entre la Chine et Taïwan continuent de s'intensifier, le conflit risque de perturber le commerce et les investissements en Asie. Très liée à l'économie internationale, la région pourrait subir des conséquences négatives qui se répercuteraient sur les marchés mondiaux par le biais d'une volatilité accrue. Comme les investisseurs réagissent à des événements incertains, potentiellement perturbateurs, en se montrant plus prudents et en adoptant une approche attentiste, la volatilité du marché peut augmenter de manière significative, en particulier à court terme. En outre, en prévision d'une baisse de l'activité économique internationale, les investisseurs vendront probablement des actions pour protéger leurs fonds de la volatilité du marché, ce qui entraînera une chute encore plus importante des prix des actions.

Compte tenu des liens globaux que la Chine et Taïwan partagent avec le monde, l'intensification du conflit entre les deux pourrait entraîner des perturbations dans la logistique du commerce mondial, isolant la région de l'économie mondiale. Cette situation pourrait à son tour avoir un impact significatif sur certains secteurs, en particulier ceux qui sont étroitement liés à Taïwan, comme l'industrie des semi-conducteurs. Étant donné que Taïwan est un acteur majeur de la chaîne d'approvisionnement mondiale en semi-conducteurs, toute perturbation ou incertitude dans ses opérations pourrait affecter l'ensemble du secteur technologique dans le monde. Associée à un éventuel retrait des fonds des investisseurs de la région, cette situation ralentira encore la croissance économique mondiale. Il pourrait en résulter des sorties de capitaux des marchés asiatiques les plus risqués et une préférence pour des destinations d'investissement plus stables. Par conséquent, certains investisseurs pourraient choisir d'allouer des fonds à des actifs perçus comme des valeurs refuges, tels que l'or.

Dans ce contexte, Thomas Jaquet, Responsable du développement du réseau France chez Freedom Finance Europe, commente : "L'ampleur de l'impact du conflit entre la Chine et Taïwan sur le marché boursier asiatique dépendra d'un certain nombre de facteurs, notamment de l'ampleur du conflit, de sa durée et de la réaction de la communauté internationale. Cependant, il est clair que le conflit potentiel aura un impact négatif sur l'économie de la région et sur le marché boursier mondial. Outre l'impact direct du conflit, des facteurs indirects pourraient affecter le marché boursier asiatique comme par exemple la baisse du tourisme dans la région, qui nuirait à toute une série d'entreprises tributaires de ce marché.”

Les tensions géopolitiques peuvent avoir des répercussions sur les pays et les marchés voisins. L'incertitude accrue et les perturbations potentielles des flux commerciaux, des chaînes d'approvisionnement et du sentiment des investisseurs peuvent avoir des implications plus larges pour les économies régionales et les marchés boursiers au-delà de l'Asie. Les gouvernements et les banques centrales peuvent alors être amenés à intervenir pour stabiliser leurs économies respectives, en mettant en œuvre des mesures réglementaires, des injections de liquidités ou des ajustements politiques plus larges.

Dans l'ensemble, l'avenir des marchés boursiers asiatiques est incertain si le conflit entre la Chine et Taïwan continue de s'aggraver. Cependant, il est clair que toute escalade significative pourrait avoir des conséquences profondes au-delà du marché boursier.

À propos de Freedom Finance Europe

Freedom Finance Europe, filiale de Freedom Holding Corp., est l'un des principaux courtiers européens. La plate-forme d'investissement Web et d'applications mobiles Freedom24 de la société offre aux traders un accès direct à 15 bourses mondiales, dont NYSE, Nasdaq, LSE, Euronext et autres. Freedom Finance Europe est agréée par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) avec le droit de servir les clients de l'UE. La société est notée "B/B" par S&P Global Ratings. Basée à Limassol, la société dispose de courtiers agréés et d’antennes à Berlin, Madrid, Paris, Milan, Vienne, Varsovie et Athènes. Freedom Finance Europe a reçu en 2023 le prix Great Place To Work pour ses bureaux à Chypre.