Montpellier - Jean-Paul Alic réélu à la présidence de MELIES Business Angels

L’assemblée générale de MELIES Business Angels s’est tenue le 19 juin 2023 à Cap Oméga. Elle a vu la réélection de Jean-Paul Alic à la présidence du réseau montpelliérain de business angels.

Reconduit pour une troisième année à la présidence de MELIES Business Angels (MBA) lors de l’assemblée générale annuelle de l’association, Jean-Paul Alic a dressé le bilan des douze derniers mois, « période d’intense activité avec plus de 572 K€ investis (participations de Mines Alès Angels et de Sofilaro incluses), et un record de 17 opérations à gérer ».

Les principaux investissements ont concerné Odaptos (IA adaptée aux tests des interfaces informatiques utilisateurs) et Agropesage / Woodland Garden (distributeurs écoresponsables de produits agroalimentaires en vrac). MBA a aussi participé aux seconds tours d’Intence (solutions digitales pour la gestion des sites touristiques) et de HIoTee (solutions innovantes pour l’Internet des objets via la communication par satellite). Enfin, le réseau a signé deux sorties gagnantes avec Isotropix (logiciels de traitement d’image) et Yellowscan (traceurs logistiques intelligents). Trois projets sont actuellement en étude, un est en cours de bouclage, un comité d’investissement est en vue.

Corrélativement, le président de MELIES Busines Angels a souligné l’importance des réseaux de business angels pour le financement initial des start-up « dans un contexte toujours très compliqué pour elles ». Il a appelé ses membres à accompagner toutes les démarches visant à les développer et à les soutenir.

À propos de MELIES Business Angels

Depuis sa création à Montpellier en 2006, MELIES Business Angels a rassemblé plus de 300 investisseurs individuels dans le but de financer et d’accompagner de jeunes entreprises à fort potentiel de croissance. Ces start-up peuvent solliciter le réseau pour des besoins en financement compris entre 100 K€ et 1 M€. MBA s’implique pour le dynamisme économique de son territoire, à l’affût notamment des initiatives favorables au développement durable. L’association, labellisée par le ministère des PME/PMI, est membre fondateur de la fédération régionale Occitanie Angels, avec Capitole Angels (Toulouse).

Contact : Eva Barrière, déléguée générale.

Légende photo : le conseil d'administration 2023-2024 de MELIES Business Angels.