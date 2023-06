Béziers - La 10ème édition de l'Art en Cave lancée aux Caves Notre Dame Béziers !

Les vignerons de la Cave de Saint-Chinian sont venus présenter leurs vins et présenter l’affiche de l’édition 2023 de l’Art en Cave.

Bar à huitres, charcuterie et une séance d’accords mets et vins initiée par Julien Cachelou, sommelier du restaurant l’Alternative. Les passants, curieux et adeptes de la culture viti-vinicole locale sont passés aux Caves Notre Dame.

Ces Caves sur Béziers font rayonner les vins du Languedoc et offrent une vitrine unique aux producteurs locaux. Installées depuis quelques années ces cavistes soucieux des produits présentés aux clients sélectionnent des pépites ! Passionnés d’art ils agrémentent les ventes de bouteilles selon les goûts, envies et moyens de nombreux clients.

Cette année l’Art en Cave sera signé par les artistes, NASTY et Charlelie Couture. Les deux prochaines fresques vont compléter la galerie. Cette dernière peut se visiter aux horaires d’ouverture du caveau.

La Cave de Saint-Chinian officialise un partenariat avec les Pupilles des Pompiers 34. Une grande loterie au profit de cette dernière œuvre est lancée. Les clubs de rugby de Béziers et Castres s’associent et offrent un maillot dédicacé comme lot. Les commerçants de Saint-Chinian eux aussi en donnant de nombreux lots au profit de cette belle cause.

Nous en connaissons plus sur le programme de cette future journée artistique :

De 9h à 13h ; initiation pour les enfants au métier de pompiers, podium Midi libre, performance artistique de NASTY.

18h30 inauguration

19h vin d’honneur

À partir de 20h bar à vins et foodtrucks

21h Concert avec l’Orchestre Mercury

23h Feu d’Artifice

Ce programme riche en divertissements va signer une édition unique pour la cave et mettra en valeur un concept unique en Languedoc que les vignerons portent depuis maintenant une décennie.

Rendez-vous donc le 29 juillet prochain à la Cave de Saint-Chinian.