Hérault - Permis de conduire à 17 ans : ECF soutient et va plus loin avec une formation à la conduite à 14 ans

ECF RAPPELLE SON SOUTIEN À LA MISE EN PLACE DU PERMIS DE CONDUIRE À 17 ANS ET MILITE POUR UN ACCÈS GLOBAL À LA CONDUITE À PARTIR DE 14 ANS

Alors que Madame la Première Ministre Elisabeth Borne s’apprête à annoncer la mise en place du permis de conduire à 17 ans, ECF rappelle son soutien sans faille à ce projet. Néanmoins, afin de réduire le risque d’accidentologie, ECF préconise de rendre obligatoire la formation post-permis.

ECF va même plus loin en proposant un accès à la mobilité dès 14 ans, à la suite d’une formation globale qui autoriserait à la fois la conduite accompagnée, les véhicules sans permis mais aussi les nouvelles mobilités (trottinettes et vélos électriques...).

Détails et explications.

Dans le cadre d’un projet plus global destiné à la jeunesse, Madame la Première Ministre Elisabeth Borne va annoncer l’abaissement de l’âge du permis de conduire à 17 ans.

ECF, via son Président Patrick Mirouse, réitère son soutien à cette mesure qui permet aux jeunes d’accéder plus vite à la mobilité, et donc à l’autonomie, l’emploi...

Néanmoins, le taux d’accidentologie des 18-25 ans étant particulièrement élevé, cette mesure doit être accompagnée, comme le préconise ECF, d’une formation post-permis obligatoire : « Une fois leur permis en poche, les jeunes ont tendance à prendre trop d’assurance. On appelle cette période qui suit l’obtention du permis la « zone à risque ». C’est pourquoi nous recommandons fortement de rendre obligatoire la formation post-permis, jusque-là optionnelle. Cela permettrait de sensibiliser et alerter le jeune sur les comportements à risque et les dangers de la route », explique Patrick Mirouse, Président des ECF.

Un accès à la mobilité à partir de 14 ans

Au-delà du permis à 17 ans, la première organisation européenne d’éducation et de formation aux permis de conduire propose d’ouvrir aux jeunes l’accès à la mobilité dès 14 ans tout en les préservant du risque routier.

C’est pourquoi ECF propose la création d’une formation renforcée qui leur permettrait d’accéder à :

o La conduite accompagnée dès 14 ans

o La conduite de quadricycles légers

o La conduite des EDPM (Engin de Déplacement Personnel Motorisé,

donc la trottinette, le vélo électrique), qui deviendraient inaccessibles sans cette formation

Cet accès sécurisé à la conduite permettrait aux jeunes d’appréhender plus sereinement leur examen du permis du conduire et d’améliorer le taux global de réussite à l’examen, grâce à l’expérience diverse acquise sur la route, et diminuerait le risque routier.

PROPOSITION ECF POUR UN PERMIS + SÛR À 17 ANS