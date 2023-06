Montpellier - Parcelle473 présente une exposition inédite « ALERTE ! » qui propose une réflexion sur la fragilité

Il y a des expositions qui nous marquent toute notre vie. ALERTE ! l'exposition inédite imaginée par Sandrot, artiste animalière, et Elisabeth Daynès, plasticienne et paléo-artiste, soutenues par Laurent Rigail (fondateur de Parcelle473) et Florian Neveu (commissaire d’expositions des salons Solid'Art) en est un parfait exemple. Comment ne pas être frappé par le regard puissant des animaux de Sandrot ? Comment ne pas être interpellé par les sculptures hyperréalistes de Daynès ? Deux artistes militantes réunies dans une exposition avec la volonté partagée de sensibiliser le public sur le devenir de l'être humain et de notre planète. Alerte ! questionne, interroge, bouleverse aussi.

Cette exposition artistique pluridisciplinaire a lieu du 10 juin au 30 septembre 2023 à Parcelle473 – musée d’art urbain et contemporain à Montpellier.

Alerter sur la fragilité du vivant par le biais de l'art

ALERTE ! comme son nom l’indique cherche à interpeller le public sur la fragilité du vivant. Elisabeth Daynès et Sandrot, chacune à leur manière, interrogent l’impact de nos sociétés contemporaines et de nos modes de vie sur le vivant. Les regards interrogateurs et profonds des animaux de Sandrot, souvent menacés d’extinction, font écho aux sculptures hyperréalistes de Daynès.

« Je mène un travail de sensibilisation depuis plusieurs années avec des experts scientifiques du Comité français de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature », explique Sandrot. « Plutôt que de transmettre un message moralisateur, mon travail consiste à sensibiliser le public sur la préservation de la faune par la représentation de la beauté du règne animal ».

« Le devenir de l'humain est un sujet qui me préoccupe. Les thèmes qui reviennent dans mon travail sur les humains contemporains et du futur tournent autour de notre obsession de la beauté et de notre addiction aux outils numériques », explique Daynès. La sculpture "le déconnecté", présentée sur l'expo, est l'exemple type de cette réflexion menée par l'artiste : « L'humain, ultra connecté, est finalement complètement déconnecté de la nature et de son environnement. Il vit dans un autre monde et c'est assez effrayant. Jusqu'où irons-nous ? »

« Dans la démarche de Sandrot, il y a l’inquiétude de voir certaines espèces animales disparaître du fait des activités humaines. Elle a un côté militant, tout comme Elisabeth au travers du regard qu'elle porte sur l’Homme "moderne". Toutes les deux se servent de leur art pour dénoncer l'impact des technologies et activités humaines à la fois sur la société ainsi que sur l'environnement », explique Laurent Rigail. Le travail d’Elisabeth Daynès va encore plus loin, suggérant finalement que « l’Homme est aussi potentiellement un animal en voie de disparation », conclut-il.

Une exposition portée et présentée par Parcelle473, musée d’art urbain et contemporain à Montpellier

Bien que l’exposition ne figure pas au programme officiel de Montpellier 2028 « capitale européenne de la culture », elle s’inscrit complètement dans cette démarche en reprenant dans son cheminement artistique et intellectuel les marqueurs fondamentaux de la candidature montpelliéraine, à savoir : relier, célébrer, acter.

L’exposition est portée et présentée durant 4 mois - du 10 juin au 30 septembre 2023 - au cœur de Parcelle473, musée d’art urbain et contemporain à Montpellier, fondé par Laurent Rigail. « Une des vocations premières de Parcelle473 est de réunir art urbain et art contemporain dans un même lieu. Et cette exposition fait écho à cela. Sandrot représente plutôt l'art urbain, tandis que Daynès s’inscrit complètement dans le mouvement de l’art contemporain », explique Laurent Rigail, fondateur du musée. « Aussi, cela fait partie de l’ADN de Parcelle de présenter des projets artistiques engagés », précise-t-il.

A propos de Parcelle473 : Le musée d'art urbain et contemporain Parcelle473 à Montpellier est un endroit unique en son genre, dédié à l'art urbain et contemporain. Le lieu, qui dispose d'un statut associatif, a pour ambition de promouvoir les artistes de ce mouvement et de créer un lieu de rencontre où les amateurs d’art peuvent découvrir une grande variété d’œuvres : des graffitis, des tags, des peintures murales, des installations, des sculptures, des photographies... Pour compléter l'expérience, Parcelle473 organise régulièrement des événements à thème, des ateliers artistiques, et même des visites contées.

Plus d'infos sur www.parcelle473.com