Montpellier - Parcelle473 célèbre les 40 ans du corps blanc de Jérôme Mesnager avec une rétrospective tout l'été

Du 24 juin au 30 septembre, Parcelle473, musée d’art urbain et contemporain à Montpellier, présente une rétrospective du pionnier du street art Jérôme Mesnager, à l’occasion des 40 ans de son célèbre personnage : L’Homme Blanc. Une première à Montpellier !

1983 - 2023 : 40 ans de création

On lui attribue depuis 40 ans des noms divers : l’Homme Blanc, l'homme en blanc, le corps blanc… c’est dans les années 80 (en 1983 précisément) que cette silhouette blanche apparaît sur les murs et portes d’immeubles parisiens, avant de se propager dans le monde entier. Le corps couvert de peinture blanche, il sème sa poésie dans les rues. Il s’agit du personnage emblématique créé par l’artiste peintre Jérôme Mesnager.

« Je cherche à créer une beauté universelle, un symbole de paix et de lumière », confiait-il dans une interview pour Artension. Les danses, étreintes et rondes de ces silhouettes blanches, sont porteuses de messages universels, ainsi que de ses interprétations du rêve, du combat, de l'eau, de l'Enfer ou du Paradis…

Mesnager : un artiste précurseur du mouvement street art

« Je serai libre de tout circuit marchand, dans la rue, on peut faire de l'art pour les gens de notre époque, pour les passants comme pour les clochards ! », Jérôme Mesnager. Étudiant à l'école Boulle dans les années 70, Mesnager fonde dans les années 80 Zig-Zag, un collectif d'artistes qui sont les premiers à occuper les rues et lieux désaffectés en dessinant des graffitis. Il accompagne ainsi le mouvement naissant d’art urbain parisien et la figuration libre des années 80. L'Homme Blanc, icône du street art, dessiné à la peinture blanche, est rapidement devenu un symbole pour les Parisiens à la recherche de beauté dans la ville. Il figure aujourd’hui sur plus de 8.000 murs à travers le monde et est présent dans de nombreuses collections privées et publiques, dont le Museum of Modern Art de New York, le Centre Pompidou de Paris et le Musée des Arts Contemporains de Shanghai.

Au-delà des murs, l'artiste peint sur toiles, palissades, tôles rouillées, portes, vitrines, blockhaus… Des murs des anciens bagnes de Guyane au très chic hôtel des Académies et des Arts de Paris, sur la Grande Muraille de Chine ou bien sur des pochettes de disques de La Rue Kétanou, Mesnager s’autorise tout. L’Homme Blanc n’a pas fini de danser…

Une rétrospective présentée par Parcelle473

Afin d’accueillir cette rétrospective, en parallèle de l’exposition « ALERTE ! », Parcelle473 suspend la présentation de sa collection permanente afin de consacrer aux œuvres du pionnier du street art français une partie importante du musée. Des pièces d’exception, mises à disposition notamment par l’artiste, vont investir l’intérieur mais aussi les extérieurs du musée. « Je suis avec attention depuis toujours, ou presque, le travail de Jérôme Mesnager, sourit Laurent Rigail, fondateur de Parcelle473. Célébrer les 40 ans de l’Homme blanc était pour moi une évidence ». L’occasion pour les amateurs d’art de venir (re)découvrir le travail de cet artiste peintre atypique.

Jérôme Mesnager a d’ores et déjà confirmé sa présence lors du vernissage et ouverture de l’exposition prévus le samedi 24 juin. L'artiste prévoit de rester quelques jours sur place pour réaliser des peintures in situ.

En cette année anniversaire, Jérôme Mesnager prévoit plusieurs événements pour célébrer ses 40 ans d'art urbain : un livre sur l'histoire de l'Homme Blanc est en cours d'écriture et une fresque géante sera créée dans le quartier de la Butte-aux-Cailles à Paris.