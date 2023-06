Hérault - Le Domaine D'anglas décroche une 5ème étoile au classement Atout France

Le Domaine D’anglas, camping haut de gamme situé à Brissac (Hérault) aux portes des Cévennes à 40km de Montpellier, décroche une 5ème étoile au classement Atout France*. Il s’agit de la plus haute distinction qu’il est possible d’atteindre pour les établissements d’hôtellerie de plein air. « C’est la reconnaissance du travail de toute l’équipe, car on se donne beaucoup pour apporter toujours plus de qualité à nos clients », indique Carole Gaussorgues, cofondatrice du Domaine D’anglas avec son époux Roger. « Nous travaillons dans une belle ambiance avec des valeurs sociales et environnementales fortes auxquelles nous sommes fortement attachées, notamment sur le développement durable et la préservation de la nature », précise-t-elle. Il est vrai qu’au Domaine D’anglas, le tourisme vert est une priorité.

LE DOMAINE D’ANGLAS : CAMPING ÉCO-RESPONSABLE ET VIGNOBLE BIO EN CÉVENNES

Niché au pied des Cévennes , le Domaine D’anglas, domaine viticole familial centenaire (1896), propose depuis les années 80, au cœur du vignoble bio, une offre touristique avec le développement d’un camping écoresponsable au bord de l’eau. Une adresse prisée par de nombreux montpelliérains mais également par les amateurs de nature et de grands espaces car le Domaine d’Anglas est situé dans un site classé : « Les Gorges de l’Hérault ». Vecteur d’attractivité touristique et économique en milieu rural, le Domaine D’anglas a accueilli en 2022 près de 6500 touristes. Il emploie à l’année une dizaine de personnes et jusqu’à 35 personnes en haute saison. Depuis cette année, le Domaine D'anglas se lance sur le secteur du tourisme d'affaires en proposant aux entreprises différentes formules de séminaires (jusqu'à 25 personnes). « Nous avons de plus en plus de sollicitations d'entreprises qui recherchent des séminaires plus authentiques et au vert », explique Carole Gaussorgues.

UN DOMAINE LABELLISÉ « CLEF VERTE »

Engagé depuis une dizaine d’années dans une démarche environnementale performante et constante, et labellisé « clef verte » (1er label environnemental international pour l'hébergement durable) depuis 2014, le Domaine D’anglas promeut un tourisme écoresponsable. Ce mode de tourisme est devenu populaire ces dernières années, en corrélation avec une prise de conscience croissante de l'importance de protéger l'environnement et de minimiser l'impact des voyages sur les destinations visitées. « La philosophie de notre établissement c’est d’être respectueux de l’environnement. Dans toutes les actions que nous mettons en place, nous veillons à préserver la nature et la biodiversité qui nous entourent », revendique Carole Gaussorgues. Elle poursuit : « Nous évoluons dans un cadre privilégié avec une faune exceptionnelle présente sur site : des chevreuils, renards, blaireaux, sangliers, de nombreux oiseaux et insectes… ».

Soucieux de son impact écologique, le Domaine D’anglas a mis en place une politique environnementale simple et responsable : tri des déchets ; gestion de l’eau : sanitaires équipés de réducteurs d’eau, réduction des arrosages ; respect des cultures environnantes : vignoble conduit en agriculture biologique ; gestion des ressources énergétiques : éclairage, chaleur, frigos ; achats responsables : produits d’entretien éco-labellisés, produits alimentaires locaux et de saison ; suppression du plastique ; Zérophyto sur les 115 hectares de propriété : pas de pesticides ni de glyphosate ; création d’un sentier de randonnée de 6 kilomètres qui sensibilise au respect de la nature.

DES INFRASTRUCTURES ET DES ACTIVITÉS TOURNÉES VERS LA NATURE

Roulottes, cottages, lodges, chalets, cabanes... Le camping du Domaine D’anglas mise aussi sur l’originalité en proposant des hébergements insolites. Ces derniers ont été soigneusement choisis afin de s’intégrer parfaitement à la nature environnante : rivière, garrigue, chênes verts... « Nous avons récemment relooké plusieurs locations dans un esprit glamping et doté certains hébergements de spas privatifs », indique la gérante. Toutefois, les inconditionnels du camping peuvent aussi venir planter leurs tentes ou installer leurs caravanes et campings cars sur des emplacements très spacieux.

Un des points d’attraction phare du domaine, en dehors du restaurant La Bergerie (ouvert d’avril à octobre) et des aires de jeux en bois dédiées aux enfants, est sans conteste la piscine naturelle. Construite en 2017, elle fonctionne sur le principe du lagunage avec un bassin de baignade de 300m3 et un bassin de filtration de l’eau par des plantes. Aucun produit chimique n’est utilisé. A noter également : le Domaine d’Anglas possède également un accès privé à la rivière Hérault.

UN VIGNOBLE BIO EN AGROPASTORALISME, PARTENAIRE DE MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL

Propriété familiale depuis 1896, le Domaine D’anglas produit des vins bio (depuis 1999) sans sulfite en AOP Terrasses du Larzac. Ici, tout est fait artisanalement : de la vigne à la cave, c'est la main de l’homme qui prime. Un travail engagé et passionné dans le respect de la nature pour offrir des vins raffinés et audacieux. Le développement durable et l’agropastoralisme sont les clés du bon fonctionnement de ce vignoble bio. « Chaque année, durant l’hiver, plus de 500 brebis viennent pâturer les terres du vignoble. En collaboration avec le berger, la venue du troupeau permet de fertiliser les sols et d’entretenir l'enherbement des vignes », explique Carole Gaussorgues. Aussi, le domaine organise une fois par semaine un « wine and cheese tour » très apprécié des amateurs de vin. Il s’agit d’une immersion au cœur de la vigne et du vin aux côtés du vigneron Roger Gaussorgues et de son fils Théo, qui représente la 5ème génération familiale à travailler sur la propriété.

Enfin, le Domaine D’anglas a tissé un partenariat avec la filière oenotourisme de l’école de commerce Montpellier Business School (MBS). « Nous accueillons plusieurs fois par an des étudiants de MBS, qui viennent des 4 coins du monde, pour leur faire découvrir notre travail en matière de viticulture, de vinification et d’oenotourisme », conclut Carole.