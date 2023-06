Aude - La commune de Sallèles d'Aude renouvelle sa confiance à GRDF

Yves BASTIE, Maire de Sallèles d’Aude, et Claude BOMPARD, Directeur territorial GRDF de l’Aude et des Pyrénées Orientales, viennent de signer le renouvellement du contrat de concession qui lie le distributeur de gaz naturel et la commune pour une durée de 30 ans.

Une relation durable, au profit de la transition énergétique du territoire

Ce renouvellement ancre la relation durable entre la ville de Sallèles d’Aude et GRDF (Gaz Réseau Distribution France), son concessionnaire et démontre la place du gaz dans le mix énergétique sur le long terme.

La commune délègue ainsi à GRDF la construction, l'exploitation et le développement des réseaux de distribution de gaz naturel, en garantissant un haut niveau de sécurité des biens et des personnes.

Au travers de ce renouvellement de convention, GRDF s’engage à exploiter les 15 kilomètres de réseau gaz de la commune dans des conditions optimales afin de maintenir un service public de qualité pour ses 280 clients.

Le gaz est une énergie moderne, disponible et de plus en plus respectueuse de l’environnement. Il répond aux politiques aussi bien en matière de développement durable, de transition énergétique que de mobilité décarbonée. Avec l’essor du gaz vert, un gaz renouvelable produit localement, le réseau gaz est un maillon essentiel à la transition écologique des collectivités. La production de gaz vert représente déjà en France plus que la puissance d’un réacteur nucléaire. Dès 2030, 20 % du gaz consommé en France pourrait être renouvelable ; en 2050, la France a le potentiel de couvrir 100 % de sa demande de gaz grâce aux gaz renouvelables.