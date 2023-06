France - Après 3 ans de crise, la confiance revient chez les chefs d'entreprise

Après 3 ans de crise, la confiance revient chez les chefs d’entreprise

Baromètre OpinionWay - Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur « Forme et état d’esprit des dirigeants de TPE, PME et ETI » 2023 - 9e édition

Alors que la fonction dirigeante reste synonyme de renoncement de soi, 1 entrepreneur sur 3 serait prêt à faire une pause pour se réinventer

La Fondation d’entreprise MMA des Entrepreneurs du Futur interroge pour la 9ème année consécutive les dirigeants de TPE/PME et ETI sur leur forme physique et psychologique. L’enquête, conduite par téléphone avec OpinionWay auprès de plus de 1 500 dirigeants en mai 2023, brosse le portrait de chefs d’entreprise qui, après 3 années de crise, renouent avec la confiance en l’avenir et se disent en bonne forme.

Pour autant, le stress et le renoncement à s’écouter restent des marqueurs forts de la fonction de dirigeant. Alors qu’un tiers des sondés a déjà renoncé à se soigner pour maintenir son activité, l’enquête révèle que 2 jeunes dirigeants sur 10 ont déjà renoncé à un projet d’enfant. A l’heure où le monde du travail est traversé par de profonds bouleversements (semaine de 4 jours, congés menstruels, etc.), l’enquête nous apprend que plus d’un entrepreneur sur trois questionne son propre rapport au travail, quitte à se mettre en pause pour se réinventer.

Sylvie Bonello, Déléguée générale de la Fondation MMA Entrepreneurs du Futur : « La Fondation interroge depuis 9 ans les femmes et hommes dirigeants français sur leur état de forme physique et psychique. Cette année, l’enquête nous révèle tout d’abord que nos chefs d’entreprise renouent avec la confiance en l’avenir. Mais leur détermination ne va pas sans conséquences sur leur état de stress et leur capacité à s’accorder l’espace nécessaire pour prendre soin d’eux et de leurs proches. Le monde de l’entreprise est aujourd’hui traversé par de profonds bouleversements, 1 dirigeant sur 3 envisagerait une pause pour se ressourcer ou se réinventer, inimaginable il y a quelques années. La donne change et notre mission est d’aider les entrepreneurs à prendre ce virage et notamment à les accompagner durablement dans le maintien de leur forme physique et psychologique. »

Après 3 années de crise, les dirigeants français renouent avec la confiance…

En ce milieu d’année 2023, 58 % des chefs d’entreprise français se disent confiants pour l’avenir de leur entreprise, contre 51 % en 2022. Un taux qui s’élève même à 65 % chez les dirigeants de moins de 50 ans.

A noter que le niveau de confiance est également proportionnel à la taille de l’entreprise : 56 % chez les TPE, il atteint 65 % pour les PME et 83 % chez les ETI.

… mais prudence voire attentisme restent de mise pour les choix stratégiques et la proportion de décideurs découragés augmente

Positif quant à l’avenir de leur entreprise, un tiers des chefs d’entreprise (33 %) rappelle que la prudence restera cependant de mise pour leurs choix stratégiques. Un dirigeant sur quatre (26 %) évoque même une forme d’attentisme et ajustera ses décisions en fonction des événements.

Enfin, une forme de lassitude pourrait s’être installée chez certains dirigeants. 18 % admettent qu’ils se sentent découragés et n’ont plus l’intention de lancer de nouveaux projets dans les mois à venir. Ils étaient 14 % en 2022.

Aujourd’hui, en tant que dirigeant.e, comment vous sentez-vous ? (1512 réponses)

Les chefs d’entreprise se déclarent globalement en bonne forme, la pénibilité de certains secteurs d’activité est mise en évidence

Confiants mais aussi en pleine forme ? Les chefs d’entreprises sont 83 % à se déclarer en bonne santé physique. Une proportion qui s’élève à 86 % chez les personnes interrogées de moins de 50 ans.

Côté santé psychologique, 77 % des sondés se disent aussi en bonne forme, un niveau qui reste stable d’années en années.

Des chiffres qui ne doivent pas faire oublier la réalité de certains secteurs d’activité. Chez les agriculteurs par exemple, seuls 65 % des sondés se disent en bonne forme physique, et 59 % en bonne forme psychologique.

Mal de dos, douleurs articulaires et troubles du sommeil restent les premiers maux du quotidien

S’ils se disent globalement en bonne forme, 70 % des entrepreneurs évoquent au moins une douleur ou un trouble physique quotidien. En trio de tête de ces problèmes de santé, on retrouve le mal de dos cité à 46 % ; les douleurs articulaires (39 %) et les troubles du sommeil cités à 38 %.

Ici aussi, la corrélation entre maux physiques et secteur d’activité est évidente. 66 % des agriculteurs évoquent des maux de dos et 49 % des dirigeants de BTP/Industrie souffrent de douleurs articulaires.

Vous arrive-t-il de ressentir les douleurs physiques suivantes ?

(Plusieurs réponses possible, total supérieur à 100%)

Les chefs d’entreprise ont un suivi médical moins régulier que la moyenne nationale, 12 % admettant ne jamais consulter de médecin

Interrogés sur le suivi de leur santé, 12 % des dirigeants admettent qu’ils ne consultent jamais de médecin.

Si 29 % des décideurs maintiennent un suivi régulier via des examens préventifs, cette proportion reste de 13 points inférieure à la moyenne nationale (42%).

In fine, 59 % des sondés consultera un médecin uniquement en cas de problème majeur de santé.

Autre indicateur clé, 31 % des chefs d’entreprise ont renoncé à consulter un médecin sur les 12 derniers mois. Dans 70 % des cas, il s’agissait pour eux de prioriser le maintien de leur activité.

Un dirigeant sur trois se sent exposé au risque de voir sa santé physique se dégrader

Un suivi moins régulier qui n’implique pas pour autant de déni. Un dirigeant sur trois (35 %) admet en effet qu’il redoute de voir sa santé physique se dégrader.

Une personne interrogée sur quatre (23 %) évoque le risque de dépression ou de burn out.

A noter cependant, 38 % des chefs d’entreprise qui ont pris part à cette enquête ne se sentent pas exposés à un quelconque risque de développer un problème de santé physique ou psychologique, d’addiction ou encore d’isolement.

Parmi la liste des difficultés ou problèmes de santé suivants, quels sont ceux auxquels vous êtes personnellement exposé.e ou que vous redoutez ?

(Plusieurs réponses possible, total supérieur à 100%)

Bonne hygiène de vie, lâcher-prise et bon entourage, maîtres mots des dirigeants pour rester en forme

Interrogés sur les habitudes et bonnes pratiques qu’ils ont mis en place pour rester en forme, les femmes et hommes dirigeants d’entreprise misent en priorité sur trois leviers : la bonne hygiène de vie citée à 82 % (sport, alimentation, sommeil) ; le lâcher-prise cité à 78 % ; et les moments de partage et de dialogue avec leur entourage cités à 66 %.

Un tiers des personnes sondées (32 %) consulte régulièrement un professionnel de santé (généraliste, psychologue, etc.) et un peu plus de 21 % font appel à des méthodes dites de « médecines alternatives » (yoga, sophrologie...)

On retiendra enfin que 9% des dirigeants de moins de 50 ans confient recourir à des substances plus ou moins légales pour « faire face ».

Parmi les comportements suivants, quels sont ceux que vous mettez en place pour rester en bonne forme physique ou psychologique ?

(Plusieurs réponses possible, total supérieur à 100 %

Le renoncement, un marqueur fort de la fonction de dirigeant…

… Près d’1 dirigeant sur 4 a déjà renoncé à se soigner

… 1 femme sur 10 et 2 jeunes sur 10 ont renoncé à un projet d’enfant

Cette enquête révèle que près de 4 dirigeants sur 10 ont déjà été amenés contraints de prioriser leur activité au détriment de leur santé ou d’engagements plus personnels.

Une posture de renoncement, quasi sacrificielle, qui a amené près d’1 personne sur 4 à renoncer à se soigner. 13 % des sondés n’ont pas pu apporter d’aide à un proche dépendant. Enfin, 12 % des femmes dirigeantes confient qu’elles ont dû renoncer à un projet d’enfant. Une proportion qui s’élève à 19 % chez les jeunes dirigeants, hommes et femmes confondus.

Pour ne pas nuire à votre carrière professionnelle, avez-vous déjà personnellement renoncé…

Alors que le monde du travail est en plein bouleversement, les chefs d’entreprise prêts à questionner leur propre rapport au travail. Plus d’un dirigeant sur trois envisage de tout mettre en pause, pour se ressourcer ou se réinventer !

Un vent de changement souffle aujourd’hui sur le monde de l’entreprise (semaine de 4 jours, congés menstruels, partage de la valeur, inclusion, accompagnement des personnes fragilisées par la maladie…). La donne change sur le rôle de l’entreprise et la place du travail dans la vie de chacun. Les dirigeants sont tout aussi concernés par ces changements et ils sont nombreux à questionner leur propre rapport au travail. Ainsi 35 % des chefs d’entreprise envisagent de tout bousculer en faisant une pause dans leur carrière, pour se ressourcer ou pour se réinventer.

Avez-vous déjà envisagé de faire une pause dans votre activité de dirigeant.e ?

Pour vous consacrer à quelle activité ?

Méthodologie

Etude réalisée par l’institut OpinionWay pour la Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur auprès d’un échantillon de 1512 chefs d’entreprises, directeurs, gérants de TPE,PME et ETI (1 à 4 999 salariés) et membres de CODIR/COMEX d’ETI.

L’échantillon a été interrogé du 11 avril au 5 mai 2023 par téléphone. La représentativité de l’échantillon est assurée par un redressement sur les critères de taille d’entreprise et de secteur d’activité, après stratification par région de résidence.

A propos de la Fondation d’entreprise MMA des Entrepreneurs du Futur

La Fondation d’entreprise MMA des Entrepreneurs du Futur est un Do Tank qui a pour ambition de soutenir et encourager les initiatives, l’innovation et la capacité des entrepreneurs et des territoires à tirer parti des grandes mutations et disruptions en cours. La Fondation MMA a pour champ de réflexion et d’action la personne de l’entrepreneur, sa forme physique et mentale et les interactions nourricières que cette personne entretient avec son entreprise et son territoire. Elle se veut moteur des dynamiques entrepreneuriales engagées et responsables dans les territoires.