France - Les Français.es et leur corps à l'approche de l'été : L'Enquête FLASHS / IFOP

L’entrée dans l’été le 21 juin sonne pour des millions de Françaises et de Français le début du compte à rebours qui amènera des millions d’entre eux, dans quelques jours ou quelques semaines, au bord des plages ou des piscines.

À l’heure de se dévêtir un peu plus et d’enfiler leurs maillots de bain, comment vivent-ils l’exposition de leurs corps au regard des autres ? S’adonnent-ils encore autant au « Summer Body » ? Quelles sont les sources principales des complexes ? Subissent-ils la pression des images de corps parfaits qui fleurissent un peu partout et notamment via les réseaux sociaux ? Quel impact sur la santé mentale ?

Afin de la savoir, l’agence spécialisée en data FLASHS et le site de voyages Voyageavecnous.fr ont demandé à l’IFOP d’interroger plus de 1 000 Françaises et Français.

L’étude témoigne d’un rapport difficile au corps et d’un réel malaise à l’idée de se montrer en maillot encore plus marqués chez les femmes, quand bien même une large majorité s’adonne à ce fameux « Summer Body ». Leurs complexes, qui trouvent leurs origines à diverses sources, entrainent chez certaines et certaines une angoisse palpable à l’approche de l’été.

Les chiffres clés de l’étude

60% des Françaises disent ne pas aimer leur corps ;

67% sont mal à l’aise en maillot de bain à la plage ;

72% des femmes âgées de 25 à 34 ans sont dans ce cas ;

93% des femmes et 78% des hommes pratiquent le « Summer Body » ;

Il arrive à 62% des femmes et 36% des hommes de se déplacer en rentrant le ventre à la plage ;

49% des Françaises et des Français font état de troubles anxieux à l’approche de l’été.

