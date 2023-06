Europe - Le Parlement demande à l'OTAN d'inviter l'Ukraine à rejoindre l'Alliance

Le Parlement demande à l'OTAN d'inviter l'Ukraine à rejoindre l'Alliance

Les députés demandent que les prochains sommets de l’OTAN ouvrent la voie à une invitation à l’Ukraine

La destruction du barrage de Kakhovka par la Russie constitue un crime de guerre

L'UE doit mettre en place un programme global de reconstruction et de redressement pour l'Ukraine

Le Parlement soutient l’ouverture des négociations d’adhésion à l’Union européenne cette année

Les députés appellent les alliés de l’OTAN à honorer leur engagement envers l’Ukraine et à permettre à Kiev d'être invitée à rejoindre l'alliance de défense.

Dans la résolution, adoptée jeudi par 425 voix pour, 38 contre et 42 abstentions, les députés soulignent qu’ils s’attendent à ce que "le processus d’adhésion commence après la fin de la guerre et soit finalisé dès que possible".



En attendant l'adhésion pleine et entière, l’UE et ses États membres, ainsi que des alliés de l’OTAN et des partenaires partageant les mêmes valeurs, doivent travailler en étroite collaboration avec l’Ukraine pour élaborer un cadre temporaire pour les garanties de sécurité qui doit être mis en œuvre immédiatement après la guerre, estiment les députés. Le Parlement souligne que l’intégration de l’Ukraine à l’OTAN et à l’Union européenne renforcerait la sécurité régionale et mondiale, et les liens entre l’Ukraine et la communauté euro-atlantique.



La destruction du barrage de Kakhovka est un crime de guerre



Les députés condamnent avec la plus grande fermeté la destruction par la Russie, le 6 juin, du barrage de Kakhovka, qui constitue un crime de guerre, et qui a provoqué de vastes inondations, entrainé une catastrophe environnementale ainsi qu’un écocide en Ukraine.



Tous les responsables de crimes de guerre, incluant la destruction de ce barrage, seront tenus responsables conformément au droit international, ajoutent les députés.



Nécessité d’un plan global de relance européen pour l’Ukraine



Le Parlement demande à l'UE de mettre en place un programme global de redressement adéquat pour l'Ukraine, qui devrait se concentrer sur l’aide immédiate, à moyen et à long terme, la reconstruction et la relance du pays. Les députés attendent avec impatience la proposition de révision de l'actuel cadre financier pluriannuel par la Commission européenne et la proposition de facilité pour la reconstruction de l'Ukraine, qui couvrira le financement des besoins de reconstruction de l'Ukraine dans les années à venir.



Les députés soulignent l’importance de lier la reconstruction de l’Ukraine à ses préparatifs d’adhésion à l’UE et aux réformes nationales en cours, tout en soulignant que la reconstruction des infrastructures endommagées et des capacités industrielles devrait se faire conformément au principe de "reconstruire en mieux" et du Pacte vert pour l’Europe. Cela contribuerait à transformer le pays en un État-providence et une économie de marché européens modernes, numérisés et sans émissions de carbone.



L’espoir d’un démarrage des négociations d’adhésion à l’UE cette année



Le Parlement réitère son soutien à la décision du Conseil européen l’année dernière d’accorder à l’Ukraine le statut de candidat à l’Union européenne. Les députés espèrent une recommandation positive de la Commission européenne, une fois que l’Ukraine aura accompli les sept étapes requises dans l’avis de la Commission. Ils demandent une orientation claire pour le début des négociations d’adhésion, qui, avec un soutien suffisant, pourraient commencer dès cette année.



Pour plus de détails, la résolution complète sera disponible ici (15/06/2023).

