Europe - Les députés veulent créer une Journée européenne pour les victimes des crises climatiques

Les députés veulent créer une Journée européenne pour les victimes des crises climatiques

La proposition vise à sensibiliser l'opinion sur l'impact humanitaire du changement climatique.

Dans la résolution adoptée jeudi par 395 voix pour, 109 voix contre et 31 abstentions, le Parlement propose d’organiser cette journée spéciale chaque année - à partir de cette année, le 15 juillet 2023 - et invite le Conseil et la Commission à soutenir cette initiative.



Les députés estiment qu’il convient de commémorer les victimes des crises climatiques et de souligner que cela contribuerait à sensibiliser la population au nombre de vies humaines perdues et aux crises humanitaires causées par le changement climatique.



Ils soulignent que le changement climatique entraîne des phénomènes météorologiques plus imprévisibles, notamment des vagues de chaleur, des incendies de forêt et des inondations plus fréquents et plus intenses, des menaces pour la sécurité alimentaire et la sûreté de l'eau. Il provoque également l’émergence et la propagation de maladies infectieuses, qui s'intensifient et prennent de plus en plus de vies humaines, tant au niveau mondial qu'en Europe.



Contexte



Le Parlement a adopté la loi européenne sur le climat, qui oblige l’UE à atteindre la neutralité climatique d’ici 2050 et à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55% d’ici 2030. Le Parlement a également récemment adopté des lois clés dans le cadre du paquet législatif Fit for 55 afin d’atteindre ces objectifs. Le 29 novembre 2019, le Parlement a déclaré l’urgence climatique et environnementale en Europe et dans le monde.