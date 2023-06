Albi - Argentina Fest

Une semaine d'immersion dans la culture argentine ! Entre Tango et Folklore, musique et danse, tradition et renouveau : des concerts, des bals et des ateliers ouverts à tous.

21/10. Le café Plum de Lautrec recevra le trio Tikismikis pour l'ouverture du festival

24/10. Le Frigo accueillera une soirée poétique avec Solange Bazely (voix) et Marcelo Mercadante (bandoneon)

25/10. Le centre social de Cantepau nous recevra pour une session contes et musique, suivie du concert du trio Arena.

26/10. Le cinéma argentin est mis à l'honneur avec la projection de 2 films à la salle ARCE.

27/10. La salle de Pratgraussals vibrera avec Sandra Luna et Vidal Rojas, un duo guitare voix, 2 grands interprètes et un répertoire des plus beaux tangos chantés.

28/10.Place au folklore argentin avec 2 concerts : le duo Sullivan d'Attelis, guitare et charango (Buenos Aires) et le trio Aculla (Barcelone), suivis d'une peña pour danser, partager et s'imprégner des rythmes traditionnels argentins.

Et toute la semaine : 62 heures de séminaires/ateliers proposés ! (sur inscription)

Argentina Fest c’est une exploration tous azimuts et une invitation au voyage TOUT PUBLIC de 8 à 99 ans !