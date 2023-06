France - Ces villes offrent le plus grand choix en matière de diversité culinaire dans les restaurants

Analyse de restaurants : ces villes offrent le plus grand choix en matière de diversité culinaire

Le portail de locations de vacances Holidu a examiné plus de 35 000 restaurants en fonction de leurs prix et de leurs spécialités culinaires.

Grenoble compte le plus grand nombre de restaurants servant des spécialités non françaises, avec près de 74 %.

Les meilleurs prix sont pratiqués en dehors des grandes villes, comme à Villeurbanne.

La France offre à ses visiteurs tout comme à ses habitants une immense variété de spécialités, allant de la cuisine italienne à arabe et en passant par la japonaise. En moyenne, 71,2 % des restaurants servent des plats issus de différentes traditions. C’est à Grenoble particulièrement que les clients y trouveront leur compte : 73,8 % des restaurants y proposent des plats qui ne sont pas de tradition française. C’est ce qui ressort d’une analyse récente réalisée par le portail de locations de vacances Holidu (www.holidu.fr). A cet effet, plus de 35 000 restaurants ont été examinés dans les 20 plus grandes villes de France.

Diversité culinaire : Grenoble, Paris et Villeurbanne sont en tête de l’enquête

Ceux qui étaient fermement convaincus que la capitale comptait le plus de restaurants internationaux se trompent car c’est dans le sud-est de la France que l’on peut le mieux se laisser inspirer par une multitude de saveurs. À Grenoble, les amateurs de gastronomie ont le choix entre 69 spécialités culinaires différentes, dont 73,8 % ne sont pas de tradition française classique. La ville alpine occupe ainsi la première place de l’enquête. Paris arrive juste derrière avec 119 offres gastronomiques différentes, dont 73,7 % proposent une alternative aux restaurants spécialisés dans la cuisine locale. A Villeurbanne, une commune de la Métropole de Lyon, les clients trouveront également une grande variété de plats avec 43 types de spécialités culinaires, la ville gagnant ainsi la troisième place. Dans 73,3 % de ses enseignes, les gourmets peuvent s’offrir un tour du monde des saveurs.

Les villes de Nîmes, Le Havre et Nantes occupent les dernières places du classement. A Nîmes, la part des restaurants proposant des spécialités internationales est de 63,6 %. Le Havre et Nantes suivent avec respectivement 64,8 et 65,1 %.

En moyenne, 28,8 % des restaurants servent des plats français

Si l’on se penche sur les différentes offres de restauration dans les villes françaises, les établissements proposant une cuisine régionale sont les plus représentés avec 28,8 %. Quant aux autres, ce sont dans l’ensemble surtout les restaurants européens qui sont appréciés puisqu’ils représentent une part de 11,2 %. Les pizzas et les pâtes italiennes sont également très présentes en France : 7,3 % des établissements gastronomiques proposent la cuisine de ce pays.

C’est à Villeurbanne que l’on trouve les restaurants les plus économiques

Les restaurants de Villeurbanne servent à leurs clients des spécialités non seulement variées mais également bon marché. Près d’un tiers de tous ses restaurants (29,2 %) indiquent qu’ils sont à petit budget (€). Dans la catégorie des prix moyens (€€ - €€€), c’est Lyon qui préside (73,4 %). Quant à l’offre la plus chère, elle se trouve dans la capitale : Paris propose à ses visiteurs le plus grand nombre de restaurants gastronomiques (€€€€) avec un taux de 6,1 %.

Dans les 20 plus grandes villes de la Grande Nation, le résultat est clair : la plupart des restaurants appartiennent à la catégorie des prix moyens (70,2 %). Ceux qui aiment se régaler à petits prix trouveront leur bonheur dans un établissement sur quatre (25 %). Les gourmets, quant à eux, doivent se montrer un peu plus attentifs lorsqu’ils cherchent l’établissement qui leur convient : seules 4,8 % des enseignes font partie de la gastronomie haut de gamme.

C’est à Paris que les établissements étoilés au guide Michelin sont les plus répandus

Meilleure qualité des produits, savoir-faire des chefs et originalité des plats : l’étoile Michelin distingue les meilleures cuisines du monde. En France, c’est Paris qui compte le plus grand nombre de restaurants récompensés, ce qui n’est pas étonnant puisque la ville est une destination culinaire appréciée par beaucoup de touristes. La capitale compte en effet 435 restaurants ayant au moins une étoile Michelin, ce qui fait d’elle le leader absolu du classement en matière de haute cuisine française. Lyon et Bordeaux suivent de loin avec respectivement 77 et 35 restaurants étoilés Michelin.

En termes de nombre total de restaurants, c’est toutefois une autre ville qui arrive en tête du classement Michelin : Dijon dispose proportionnellement du plus grand nombre d’établissements avec au moins une étoile (3,2 %), Lyon affichant ici un taux de 2,9 % et Paris arrivant en troisième position avec 2,8 %.

Anastasia Shapovalova, Relations publiques et marketing digital France de Holidu commente ainsi l’analyse :

« La diversité culinaire en France est réellement impressionnante. De nombreuses nations et cultures cohabitent au sein de la République française et ceci se reflète particulièrement dans une offre gastronomique vaste et diversifiée. Comme le montre notre enquête, les fines bouches y trouvent leur compte. De plus, ceux qui souhaitent partir à la découverte des différents établissements peuvent parfaitement combiner cela avec un court séjour. En effet, sur Holidu, les amateurs de voyages peuvent choisir actuellement parmi plus de 300 000 hébergements différents en France ».

A propos de l’enquête

Pour cette étude, plus de 35 000 restaurants ont été examinés via TripAdvisor dans les 20 plus grandes villes de France et avec pour date de référence le 7 juin 2023. 141 types de cuisine différents et les prix pratiqués ont été pris en compte. Les chiffres indiqués ont été arrondis. Les données relatives aux restaurants étoilés Michelin proviennent du Guide Michelin.

