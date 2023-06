Hérault - Saut dans l'inconnu pour les taux d'intérêts de la Fed !

Fed: Saut dans l'inconnu

par William Gerlach, Directeur Régional France et Royaume-Uni chez iBanFirst

Paris – 14 Juin 2023 - Pour la première fois en quinze mois, la Réserve Fédérale (Fed) n'a pas augmenté son taux directeur. C'était attendu. La surprise est venue d'ailleurs : la Fed a sans ambiguïté signalé que le processus de durcissement monétaire va continuer, prévoyant au moins deux hausses de taux supplémentaires qui porteraient le taux principal de 5-5,25 % actuellement à 5,50-5,75 %. On peut en déduire qu'il ne fait déjà plus de doutes sur l'intention de la Fed d'augmenter ses taux de nouveau en juillet prochain. Les marchés vont devoir s'habituer à ce que les taux élevés soient la norme pendant longtemps.

À court terme, cela devrait entretenir la poussée des taux d'emprunt et soutenir le Dollar Index. Un tel positionnement hawkish (en faveur de taux élevés) était certainement nécessaire pour que le marché cesse d'anticiper l'imminence d'un cycle de baisse des taux dès cette année. C'était l'un des objectifs de la réunion d'aujourd'hui.

Toutefois, reconnaissons que l'horizon économique est inhabituellement incertain, en particulier en ce qui concerne la trajectoire de la croissance. Les statistiques, à l'exception de celles portant sur l'emploi, confirment que le risque de récession est élevé. Est-ce que la Fed pourrait continuer d'augmenter ses taux alors que l'économie américaine pourrait chuter en récession au deuxième semestre ? Ce serait inhabituel mais plausible.

Le risque principal au niveau monétaire est que la banque centrale fasse trop pour lutter contre l'inflation élevée, donc qu'elle augmente trop le loyer de l'argent. Si le scénario d'un durcissement monétaire en pleine récession se produit, il est probable que le marché connaisse des mouvements très erratiques car ce serait une situation complètement inédite.

Stratégie de change : Les attentes de hausses de taux devraient temporairement soutenir le dollar américain, mais nous nous attendons à ce qu'un cycle baissier se matérialise à partir du troisième trimestre, en particulier si la récession intervient. Nous continuons donc d'être positifs sur l'EUR/USD.

Dans le contexte de marché actuel, nous avons une préférence pour les devises à rendement élevé (en particulier les devises d'Amérique latine et quelques monnaies d'Asie comme le won coréen). L'année 2023 marque le grand retour du carry trade. En Europe, nous sommes toujours enclins à être positionnés à l'achat sur le GBP du fait de la poursuite du cycle de durcissement monétaire outre-Manche. Être long (acheteur) sur la paire GBP/USD a certainement été l'un des meilleurs trades ces derniers mois. Cela devrait continuer.

Enfin, nous nous attendons à une poursuite de la hausse modeste des devises d'Europe Centrale et Orientale mais le potentiel de hausse est limité car les cycles de baisse des taux se rapprochent dans la région.

