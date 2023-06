Europe - NATIONS UNIES / 20 ANS DU PACTE MONDIAL RÉSEAU FRANCE

PACTE MONDIAL RÉSEAU FRANCE

2023 : deux décennies d’actions, et de nouveaux enjeux à venir

En 1999, Kofi Annan, Secrétaire général des Nations Unies, appelle les entreprises du monde entier à se réunir autour d’un « pacte mondial de valeurs et de principes partagés, pour donner un visage humain au marché mondial ». Le Pacte mondial des Nations Unies est créé le 26 juillet 2000 en réponse à cet appel.

Initiative spéciale du Secrétaire général de l’ONU, le Pacte mondial des Nations Unies est un appel aux entreprises du monde entier pour qu'elles alignent leurs stratégies sur Dix principes universels dans les domaines des droits de l'homme, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. Dans une logique de transparence, les entreprises qui rejoignent l’initiative s’engagent à communiquer publiquement sur leurs progrès, chaque année.

Aujourd’hui, le Pacte mondial des Nations Unies est la plus grande initiative internationale volontaire de développement durable à destination du secteur privé et s’est établi comme un véritable espace de dialogue entre le secteur privé et public. Cette initiative onusienne repose sur deux piliers : une stratégie globale et sa déclinaison locale, portée par 62 réseaux locaux dont le Pacte mondial Réseau France, deuxième réseau le plus important en termes d’entreprises adhérentes.

Le réseau français a vu le jour en 2003, sous l’impulsion de Jacques Chirac, qui avait alors souhaité décliner en France cette initiative volontaire et innovante, aux côtés de Kofi Annan. Le Pacte mondial Réseau France, aujourd’hui présidé par Gilles Vermot Desroches, a pour mission d’accompagner la mise en œuvre des Dix principes du Pacte mondial et l’appropriation des Objectifs de développement durable (ODD) par le tissu économique français. Acteur de référence de la responsabilité́ sociétale des entreprises (RSE), il constitue, avec plus de 1 900 adhérents, le plus grand réseau de RSE d’entreprises françaises. Sa gouvernance intègre des petites et grandes entreprises, reflet de la diversité des membres du réseau.

2023 marque le vingtième anniversaire du Pacte mondial de l’ONU en France, amorçant ainsi des nouvelles ambitions et de nouveaux projets.

·Le Pacte mondial Réseau France poursuit le déploiement de programmes de formation de six mois conçus pour aider les entreprises à atteindre des objectifs spécifiques en lien avec les ODD. Une formation a été construite spécifiquement pour répondre aux enjeux des PME. Aussi, quatre thématiques sont désormais proposées : intégration des ODD à la stratégie de l’entreprise, droits humains, égalité entre les sexes et climat, avec l’ambition de préparer les entreprises à intégrer l’initiative Science Based Targets.

·Les 22 et 23 juin se tiendra à Paris le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial, sous l’impulsion du Président de la République. La question financement des PME dans les pays en développement sera notamment abordée. Les enjeux portés par ce sommet sont alignés avec ceux portés par la Stratégie Afrique du Pacte mondial des Nations Unies, lancée en 2022 à l’initiative de Sanda Ojiambo. En ce sens, le réseau français, soutenu par le Pacte mondial des Nations Unies et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, a développé un programme de formation à destination des PME africaines, qui sera proposé à l’automne 2023.

·22 juin, Assemblée Générale à la Maison de l’UNESCO. Cette journée sera découpée en différents temps forts :

- Discours d’accueil d’Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO, de Sanda Ojiambo, Sous-Secrétaire générale des Nations Unies en charge du Pacte mondial et de Gilles Vermot Desroches, Président du Pacte mondial Réseau France. L’Assemblée générale sera l’occasion de présenter le bilan des actions mises en œuvre et les objectifs à atteindre selon la feuille de route fixée pour 2022-2023. Une nouvelle gouvernance sera annoncée à cette occasion.

- Table ronde | L’entreprise au défi de l’économie verte

Antoine Peillon, Secrétaire général à la Planification écologique, Jean-Pascal Tricoire, Président de Schneider Electric et membre du Conseil d’administration du Pacte mondial des Nations Unies, et Hubert de Boisredon, Président-Directeur général d’Armor, apporteront des éléments de réponse aux enjeux de la décarbonation de l’économie au travers notamment du projet de loi Industrie verte.

- L’après-midi, un forum retransmis en ligne sera construit autour de trois tables rondes sur les thèmes de « La place de l’entreprise dans un monde en crises », « La responsabilité de l’entreprise sur son territoire » et « Croissance ou décroissance : quelle voie pour ne laisser personne de côté ? », complétées de keynotes, avec Sandrine Dixson-Declève, Co-Présidente du Club de Rome, sur la question de la croissance, plus de 50 ans après le rapport Meadows, et Georg Kell, premier Directeur général du Pacte mondial des Nations Unies, sur le futur de l’ESG.

Avec : Sanda Ojiambo, Sous-Secrétaire générale des Nations Unies en charge du Pacte mondial, Thierry Beaudet, Président du CESE, Florent Menegaux, Président de Michelin, Dominique Méda, Sociologue, François Gave, Représentant spécial pour la RSE au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Hubert de Boisredon, Président-Directeur général d’Armor…