Argeles-sur-Mer - Le Grand Hôtel Le Lido lance "Collection" une nouvelle offre d'hébergements design

Le Grand Hôtel du Lido, l’établissement historique du groupe hôtelier Roussillhotel créé dans les années 60 dans la station familiale d’Argelès-sur-Mer, lance « Collection », une série de nouvelles chambres et appartements au confort 3* pour un été sous le signe du design et de l’art de vivre méditerranéen.

Un hôtel historique qui s’adapte aux nouvelles tendances hôtelières

Le Grand Hôtel Le Lido est l’écrin de tant de souvenirs chéris : une résidence de vacances, un lieu de rencontre et surtout une maison familiale, puisqu’il a été le tout premier hôtel du groupe Roussillhotel dont l’histoire a débuté il y a pratiquement 70 ans. Depuis de nombreuses années, Pascale et Etienne Lormand (fils de Guy Lormand, fondateur du groupe) s’occupent de cet héritage familial avec toujours le même engagement basé sur un accueil chaleureux, bienveillant et personnalisé. Après avoir entrepris l’année dernière, une importante rénovation des chambres de l’hôtel et des espaces communs (lobby, restaurant…), la saison 2023 est synonyme une fois de plus de nouveautés avec le lancement de « Collection », de nouveaux hébergements qui propulsent Le Lido dans une nouvelle ère, au plus près des attentes d’une clientèle toujours plus avertie et exigeante. Un investissement pour le groupe d’environ 1 million d’euros.

Les nouveaux hébergements « Collection »: quand design rime avec convivialité

Dans une villa située face au bâtiment historique, le Grand Hôtel Le Lido inaugure cet été une nouvelle dépendance flambant neuve composée de 4 chambres et 4 appartements (T2 duplex) portant la capacité globale d’accueil de l’établissement à 69 chambres (dont 5 suites familiales) et 18 appartements (du T2 au T3 pouvant accueillir de 2 à 6 personnes).

Dans le respect de l’histoire des lieux, en préservant l’architecture locale typique des années 50-60, l’architecte et enfant du pays, Sébastien Macabiau (Macabiau Studio) a conçu des espaces accueillants et design. La décoration des nouveaux hébergements s’inspire du style méditerranéen des villas contemporaines de Minorque ou de Mykonos pour prolonger le plaisir de vacances en bord de mer. Mêlant matières naturelles comme le bois brut pour le mobilier, aux motifs floraux des accessoires, avec quelques touches de couleurs douces et chaleureuses (terracotta, ocre…), l’atmosphère choisie s’harmonise parfaitement avec les grands volumes et la luminosité exceptionnelle des lieux.

L’architecture intérieure associant des plafonds en béton brut dans les chambres à des structures métalliques dans les appartements renforce le style contemporain et l’esprit loft voulu par les propriétaires. Tout a été imaginé avec un grand soucis du détail pour rendre les séjours au Grand Hôtel Le Lido relaxants et conviviaux, dans une ambiance design les pieds dans l’eau…

Le Grand Hôtel Le Lido : une adresse de vacances chaleureuse, une table gourmande incontournable pour les épicuriens

Installé au coeur d’un environnement privilégié, sur la plage d’Argelès-sur-Mer, à l’écart de l’animation de la station, l’établissement classé 3 étoiles accueille avec bienveillance des générations d’amateurs d’un tourisme slowlife et familial. Son restaurant, adresse incontournable des gourmands de la région, est porté par l’irremplaçable (et « Impeccable », comme il aime souvent répéter) Ludovic, bras droit de Mme et M Lormand et fin connaisseur des Arts de la Table, et par la vision singulière du jeune Chef Romain Thiebaud, membre des Toques Blanches Roussillon/Occitanie et finaliste du Bocuse d’Or 2017. Ce dernier aime parfaire son art et travailler ses produits au plus juste, soigne ses préparations autant que son dressage et privilégie les produits du terroir et les artisans locaux afin de donner à sa cuisine une identité authentique et méditerranéenne. Il s’autorise tout de même quelques clins d’oeil à ses origines francs-comtoises (morilles et vin du Jura font parfois leur apparition à la carte du Lido !), un hommage discret à son inspiratrice et son parcours gourmand.

www.hotel-le-lido.com