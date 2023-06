Pyrénées-Orientales - « Pacte enseignant », la nouvelle entreprise d'enfumage

Le ministre de l’Education national Pap Ndiaye vient d’annoncer un dispositif nommé « Pacte enseignant » censé améliorer les rémunérations des personnels. Il s’agit en réalité d’une gigantesque opération d’enfumage aux conséquences destructrices.

Ce n’est pas une réponse satisfaisante à la question salariale des enseignants car elle écarte la seule solution viable : la revalorisation du point d’indice. Ce n’est pas un dispositif susceptible de redonner de l’attractivité au métier car il s’agit au contraire d’une intensification malvenue des charges de travail des professeurs. Ce n’est pas une mesure de nature à valoriser le métier car elle favorise une remise en cause des statuts des personnels, de leurs formations et de leurs qualifications.

Au contraire, avec ces expédients méprisants, la visée est hélas claire. Les arrière-pensées s’inscrivent dans un travail de sape de longue durée : continuer à détruire l’Ecole de la République en la transformant progressivement et brutalement en marché, en marchandise et en entreprise. A terme, la durée de travail déterminée par les obligations règlementaires de service sera rehaussée, sans réelles contreparties financières pérennes. Pour beaucoup, cela se traduira par « travailler nettement plus pour gagner moins que l’inflation »… L’enfumage ne pourra longtemps masquer la supercherie d’une Macronie sans complexe !

Francis DASPE, animateur de groupe d’action La France Insoumise / NUPES

Auteur de « Blanquer à l’assaut de l’école de la République. Chronique militante d’un casse et d’une casse. » (Eric Jamet éditeur, décembre 2021)