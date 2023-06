Castres - Job dating à Castres

Le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées et WIZBII organisent un job dating le 27 juin à Castres.

L'événement réunira une dizaine d'entreprises de Castres et ses environs, elles proposeront une vingtaine de postes en CDD, CDI, intérim et alternance.

Les secteurs représentés : Services à la personne, relation client-support, commerce, hôtellerie-restauration, comptabilité-contrôle de gestion, logistique, administration, RH-formation…

Informations pratiques :

Date : Le 27/06/2023 de 18h30 à 21h30

Inscriptions obligatoires : https://job.wiz.bi/rJSs7 / carla@wizbii.com / 06 69 67 11 16.

Adresse : Elle sera communiquée aux candidats à leur inscription.