Hérault - ChatGPT fait ses débuts avec 5 millions de téléchargements sur iOS

ChatGPT fait ses débuts avec 5 millions de téléchargements sur iOS

La concurrence s'intensifie sur le marché des chatbots/ AI avec deux nouvelles applications.

Alors que l'IA s'empare du monde, ChatGPT devient de plus en plus un outil familier. En mai dernier, OpenAI a lancé la version iOS de l'application ChatGPT, qui a atteint 5 millions de téléchargements en moins de trois semaines. Ce succès massif sur iOS n'est qu'un début.

L'application ChatGPT s'impose dans le monde entier

Si les États-Unis sont le plus grand marché pour ChatGPT, avec 1,5 million de téléchargements iOS, l'application gagne du terrain dans le monde entier. En France, ChatGPT a été téléchargé 290 000 fois au 12 juin 2023. Les téléchargements sont effectués sur iOS et Google Play confondus.

Compte tenu de l'ampleur et de la distribution mondiale des magasins d'applications, l'application est en mesure de faire des percées importantes dans le quotidien des utilisateurs. Les applications ont tendance à susciter un meilleur engagement et une plus grande fidélisation que le web. En fait, 92 % du temps passé sur des appareils mobiles l'est dans des applications et des jeux plutôt que dans des navigateurs web mobiles. Une application pourrait contribuer à ancrer ChatGPT dans les habitudes quotidiennes des utilisateurs

ChatGPT est-il en tête de la course aux chatbots sur mobile ?

Pas encore ... mais leurs débuts sont prometteurs.

Ask AI by Codeway est en tête du palmarès, ayant démarré plus de deux mois avant ChatGPT. En étant l'un des premiers à se lancer sur les deux magasins d'applications, ils ont bénéficiéd'un intérêt croissant de la part des consommateurs, en particulier sur les appareils Android, qui ont représenté plus de la moitié des téléchargements de l'application.

Character AI a été lancée sur iOS et Google Play cinq jours après le lancement de ChatGPT sur iOS. L'application est soutenue par Andreessen Horowitz (a16z) et a déjà gagné sa place dans le club des licornes en atteignant une valorisation de 1 milliard de dollars. L'application permet de personnaliser les compagnons IA en fonction du profil du consommateur et propose des millions de personnages prêts à l'emploi. Character AI a atteint 8,8 millions de téléchargements en seulement 12 jours, 90 % des téléchargements provenant de Google Play.

Consultez la liste des applications de Character.AI dans data.ai pour découvrir des captures d'écran, suivre la chronologie des mises à jour de l'application et surveiller les classementsquotidiens.

L'application Bing Search de Microsoft est une autre application en tête de la course à l'intelligence artificielle et aux chatbots. Elle bénéficie de la notoriété de Microsoft, de sa présenceétablie dans les applications et de sa rapidité d'intégration de l'IA. Bing a mis à jour le nom, la description et les captures d'écran de sa boutique d'applications le 6 mars 2023 pour indiquerqu'elle était entièrement consacrée à l'intelligence artificielle. Cette mesure a permis d'optimiser la découverte organique dans le cadre de la stratégie d'optimisation de l'App Store (ASO) de Bing.

Le marché Android (principalement couvert par Google Play store en dehors de la Chine) est incroyablement important pour stimuler la croissance de la téléphonie mobile. Au premier trimestre 2023, 75 % des téléchargements d'applications et de jeux au niveau mondial provenaient de Google Play. Alors que 5 millions de téléchargements iOS ne sont certainement pas négligeables, ChatGPT est prêt à exploiter un marché potentiel encore plus important avec la sortie d'une version Google Play. Nous surveillerons l'espace concurrentiel des chatbots pour voir comment ChatGPT rivalisera avec les acteurs établis dans les semaines à venir

