Hérault - UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR L'ASSOCIATION PRÉSENCE VERTE SERVICES

L’Association héraultaise de services d’aide et de soins à domicile a accueilli en mai son nouveau Directeur Général, Monsieur Clément BAREAU.

Clément BAREAU, 33 ans, succède à Martine LAURENT, qui a assumé cette fonction pendant 17 ans avant de prendre sa retraite.

Diplômé de Science Po Bordeaux et de l’École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale, Clément BAREAU a occupé pendant 10 ans plusieurs fonctions au sein de différents services à la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc.

Il en était dernièrement le Directeur Adjoint, chargé de la Direction des Territoires, après avoir officié en tant que Directeur Comptable et Financier.

DES DÉFIS À VENIR POUR LES SERVICES AUTONOMIE

Avec plus de 1300 collaborateurs et près de 8000 personnes accompagnées, l’Association est présente depuis bientôt 60 ans sur le département de l’Hérault et propose des métiers variés plaçant l’Humain et la proximité au cœur de son action au service de tous les Héraultais.

Clément BAREAU ambitionne de poursuivre, aux côtés du Conseil d’Administration et avec tous les salariés, le développement de services d’accompagnement à domicile complets, adaptés aux besoins des Héraultais.

Jack GAUFFRE, Président de l’Association, confie : « PRÉSENCE VERTE SERVICES est depuis sa création, une Association pionnière dans son domaine en développant de nombreux services et projets répondant aux besoins des habitants de l’Hérault. Nous avons de nouveaux défis à relever avec la mise en place des services Autonomie à horizon 2025 et une mise en valeur de nos métiers qui sont variés et enrichissants humainement. Clément BAREAU portera nos valeurs et notre projet associatif avec conviction, tout en nous apportant du dynamisme et de la cohésion ».