Montpellier - L'Oasis en Acoustik revient pour sa troisième édition !

Jeudi 15 juin 2023, trois artistes, auteures, compositrices et interprètes feront découvrir leur univers musical et leurs compositions au public montpelliérain à l'occasion de la 3ème édition de "L'Oasis en Acoustik". Rendez-vous à l'Oasis Citadine pour un concert intimiste dans le cadre champêtre d'une ferme permacole, à l'arrière du Château de Flaugergues (Montpellier).

LES ARTISTES

ANNAKIM

Chanson française. Durée : 25 min. Annakim raconte ce qui lui trotte dans le cœur, des rêves étranges, des souvenirs cotonneux, des chagrins aussi. Elle nous embarque sur les flots doux et mélancoliques d’un univers intimiste.

MISZELLANY

Soul/RnB. Durée : 25 min. Miszellany est une musicienne et autrice-compositrice, fortement nourrie d’influences soul, R’n’B, jazz, salsa, parmi tant d’autres. Amoureuse des rythmes du monde, de la nature et de la vie, elle aspire depuis l’enfance à canaliser ses expériences à travers l’écriture de chansons.

CHAMARREE

Pop/jazz. Durée : 25 min. Chamarrée chante pour exister, écrit pour apaiser ses maux. Son identité musicale est en construction : de la chanson française, du blues, du jazz ! Un plat en cuisson à savourer, re-doser, ré-épicer. Accompagnée de Jules Sauniere, elle vous présentera ses compositions redessinant ses doutes, ses peines, ses respirations et ses renaissances.

INFORMATIONS PRATIQUES

Jeudi 15 juin 2023

17h : Ouverture du lieu et de la billetterie.

18h : Ouverture du bar associatif et de la restauration (bières locales et brassées sur place & assiettes de tartinades maison).

20h : Début du concert.

Tarif plein : 10 €. Billetterie en prévente sur billetterie-oasis-citadine.fr ou sur place le soir même.

Oasis Citadine de Montpellier. 87-69 rue de la Mogere, 34000 Montpellier. (A l'arrière du Château de Flaugergues)

A PROPOS DE L'OASIS CITADINE

L’association « Oasis Citadine » est la première ferme urbaine collaborative de Montpellier. Située sur le domaine viticole du Château de Flaugergues à l’est de la ville, elle ouvre en 2018 avec pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre à la permaculture et aux enjeux de la protection de l’environnement. Rapidement de nombreux passionnés d'environnement et de permaculture rejoignent les 4 fondateurs en tant que bénévoles ou membres actifs, et le projet prend alors toute sa dimension collaborative. Adhésions, dons, appels à projets et financements participatifs seront mis à contribution pour développer, faire vivre et grandir la ferme. En moins de 2 ans, les 8000 m² de cultures de vignes en monoculture ont été transformés en une Oasis de biodiversité et un formidable lieu vecteur de lien social, où chacun peut se ressourcer grâce aux nombreuses activités proposées (formations agroécologiques, apiculture, cours de yoga...). La ferme urbaine bénéficie désormais du soutien de la Fondation Maisons du Monde dans le cadre de sa mission de sensibilisation à l'agroforesterie et à la vitiforesterie.

Oasis Citadine. 87-69, rue de la Mogère, Montpellier. Tél. : 07 52 86 97 77. oasiscitadine.fr

A PROPOS DU DOMAINE DE FLAUGERGUES

Le domaine de Flaugergues s'étend sur près de 30 hectares aux portes de Montpellier. Il abrite une merveilleuse « folie Montpelliéraine » datant du XVIIIe siècle. Cette ancienne demeure de plaisance a su conserver en pleine ville son activité viticole et ses somptueux jardins labellisés remarquables. Cet univers harmonieux constitue un véritable îlot de verdure dans la ville de Montpellier et a été classé 2ème jardin préféré des français en 2022 (Le Figaro). Cet équilibre délicat est protégé depuis 30 ans par son classement intégral en tant que Monument Historique. Depuis deux ans, le domaine pratique la vitiforesterie en partenariat avec l'Oasis Citadine. Ces mesures ont été prises pour se préparer aux aléas climatiques et pour diversifier la production des terres. Une balade dans les vignes du domaine, invite à découvrir l'écosystème de Flaugergues, le concept d'agroforesterie et permet d'appréhender la richesse de son terroir.

Domaine de Flaugergues. 1744, avenue Albert Einstein, Montpellier. Tél. 04 99 52 66 37. www.flaugergues.com