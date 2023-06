Europe - Renfe obtient le certificat d'ouverture d'une succursale à Lyon, indispensable au démarrage de son activité en France

Comme annoncé par le président de Renfe, Raül Blanco

Renfe obtient le certificat d'ouverture d'une succursale à Lyon, indispensable au démarrage de son activité en France

Avec l'ouverture de sa succursale à Lyon (France), la société espagnole commencera la vente de billets et d'autres activités commerciales de manière imminente.

Il s'agit d'une étape décisive pour entreprendre l'implantation de Renfe sur le marché français sur le long terme et d'une étape clé dans sa stratégie d'internationalisation.

Lyon/Madrid, 12 juin 2023 (Renfe)

Renfe a finalisé l'immatriculation de la succursale de Lyon (France) au Registre du Commerce et des Sociétés. La nouvelle filiale Renfe est située à côté de la gare de Lyon Part Dieu et dispose de l'autorisation de l'autorité française pour démarrer son activité commerciale de manière imminente.

L'ouverture de cette succursale est une étape clé pour le plein fonctionnement de Renfe dans ce pays. Selon le registre du commerce de Lyon, Renfe est enregistrée pour "la fourniture de services de transport ferroviaire de voyageurs, tant au niveau national qu'international, l'intermédiation dans la fourniture de tout service touristique, l'organisation, la fourniture et/ou la commercialisation de voyages à forfait ou de vacances à forfait, de forfaits de voyage ou de produits touristiques, ainsi que la fourniture d'autres services ou activités, services ou activités complémentaires ou liés au transport ferroviaire".

En pratique, cette étape complète les procédures administratives nécessaires à la pleine exploitation de Renfe en France, un marché prioritaire dans la stratégie d'internationalisation de la société, où l'étape la plus immédiate sera la mise en service des AVE qui relieront Lyon et Marseille à Barcelone, Gérone, Tarragone, Saragosse et Madrid, avec de nombreux arrêts intermédiaires comme Montpellier, Valence, Avignon, Nîmes, Béziers, Narbonne ou Perpignan. La compagnie annoncera dans les prochains jours l'ouverture des ventes pour ce service.

Les prochaines étapes seront l'extension des trains AVE aux corridors les plus denses et les plus intéressants économiquement pour l'entreprise et le positionnement de Renfe en tant qu'opérateur de référence pour le public français.