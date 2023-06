Nîmes - «Le Wokisme, logique d'une idéologie de déconstruction »

Le wokisme, sans cesse évoqué dans les débats actuels – médiatiques, éditoriaux et universitaires -, reste souvent vague dans l’esprit des lecteurs et auditeurs du fait de sa complexité et des nombreuses notions et termes qui apparaissent au fil du temps : « identité de genre », « stéréotypes de genre », « sexe assigné à la naissance »…

Ludovine de La Rochère, présidente du Syndicat de la Famille, a exposé à Nîmes, ce 6 juin 2023, la matrice idéologique du wokisme, son fonctionnement et ses méthodes, ainsi que ses implications sociétales et politiques.

La conférencière a également évoqué le prosélytisme d’associations militantes woke dans les écoles, lequel fait de plus en plus souvent scandale depuis quelques mois.

« Les parents d’élèves doivent absolument veiller à ce qu’entendent leurs enfants, que ce soit à l’école ou sur les réseaux sociaux.



Des militants woke, en effet, viennent parfois expliquer à de jeunes élèves qu’ils ne sont peut-être pas garçon ou fille comme ils le pensent. Ce serait, selon les propos de certains, une atteinte à leur liberté de leur avoir « assigné un sexe » à la naissance. Ils devraient pouvoir auto-déterminer leur identité de genre, quitte à « transitionner », c’est-à-dire changer de genre ou de sexe à l’aide de « traitements » médicamenteux, voire, plus tard, chirurgicaux.



De telles affirmations sont gravissimes et dangereuses compte-tenu des conséquences irréversibles de tels traitements, à commencer par les bloqueurs de puberté. »