Montpellier - La famille, la grande oubliée des politiques d'Emmanuel Macron

Près de 19 millions de familles en France, mais pas une mesure de reconstruction de la politique familiale depuis 2017 !

Alors que la natalité s’effondre depuis 2015, alors que l’évolution de la pyramide des âges met gravement en danger le dynamisme économique français et le financement des retraites - au point d’avoir conduit à un nouveau report de l’âge de la retraite -, pas une seule mesure de reconstruction de la politique familiale n’a été prise depuis 2017 : c’est sur ce thème de la discrimination dont les familles sont victimes que Ludovine de La Rochère, présidente du Syndicat de la Famille, a tenu une conférence à Montpellier le 5 juin 2023.

Le constat est simple : la famille est la grande oubliée des présidences successives d’Emmanuel Macron. Allocations familiales, quotient familial, congé parental… rien n’a été fait pour les revaloriser et les libérer. Résultat : des familles qui accueillent de moins en moins d’enfants. La France vient de passer sous le seuil des 1,8 enfant par femme, loin des souhaits exprimés par les Français qui seraient heureux d’avoir plus d’enfants.

Il est aussi de plus en plus difficile d’éduquer des enfants, comme en atteste la hausse des actes de violence depuis plusieurs années et ce, venant d’adolescents de plus en plus jeunes.

Et hors même des actes délictueux et violents, il apparaît que les enseignants connaissent des difficultés grandissantes pour parvenir à instruire leurs élèves. Si divers motifs sont régulièrement invoqués, la famille est là aussi systématiquement oubliée. « Or il est un fait que la famille est irremplaçable et doit être bien davantage encouragée et soutenue : l’éducation reçue en famille dès le plus jeune âge est fondamentale pour apprendre à vivre avec les autres, à la maison, puis à l’école et ailleurs » souligne la présidente du Syndicat de la Famille.