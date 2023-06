Occitanie - 15 001 personnes ont poussé les portes du service public CEP en 2022 en Occitanie

La demande croissante des salariés et indépendants sur les questions relatives à leur parcours professionnel alimente le succès du conseil en évolution professionnelle (CEP). Ce service public, né en 2015, permet de bénéficier d’un accompagnement gratuit, personnalisé et confidentiel, pour faire le point sur sa situation et, le cas échéant, élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’évolution professionnelle. *

La mobilisation du service CEP par les actifs ne cesse de croître, stimulée par les transformations dans certains secteurs d'activité, l'émergence de nouveaux métiers ou encore le désir de prendre en main son propre avenir professionnel. Les demandes des bénéficiaires sont variées : changer de métier, créer ou reprendre une entreprise, évoluer dans son entreprise, se former pour développer ses compétences, entreprendre une démarche de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), trouver un nouvel emploi, utiliser son CPF…

Grâce à un accompagnement de qualité (94% des bénéficiaires sont satisfaits du service), les perspectives d’évolution sont éclairées, explorées, approfondies, et les plans d’actions pour les mener à bien sont formalisés. De nombreux dispositifs existent pour les salariés, pour se former, changer de métier, créer une entreprise… souvent peu connus mais faciles à mobiliser avec l’aide d’un conseiller en évolution professionnelle ! Seulement la moitié des salariés ont connaissance de l’existence du service CEP… alors qu’ils sont plus de 2 salariés sur 3 à envisager une évolution professionnelle sur les deux prochaines années*. Il reste encore un peu de chemin à parcourir pour que toutes les personnes visant un changement professionnel accèdent à ce service public, unique en Europe.

En Occitanie, le service CEP est présent dans 60 villes avec plus de 100 sites d’accueil. Le professionnalisme et l’écoute des 150 conseillers de la région participent à faire du CEP un outil essentiel pour accompagner les aspirations professionnelles de chaque individu.

Et vous, avez-vous déjà entendu parler du CEP ? Rendez-vous sur www.mon-cep.org ou contactez le 09 72 01 02 03 (numéro non surtaxé)

*Etude IFOP pour le réseau EVA Occitanie (2022) https://www.mon-service-cep.fr/region/occitanie/bilans-et-barometrescep-en-occitanie