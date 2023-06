Toulouse - Le Printemps des Droits Humains à Villeneuve-Tolosane (31) : une journée culturelle pour les enfants

Le mercredi 31 mai dernier s’est déroulé à Villeneuve-Tolosane« Le Printemps des Droits Humains ».

Organisé par l’École des Droits Humains et de la Terre, cet évènement avait pour thématique centrale l’interculturalité avec comme intitulé : « Rencontrons notre monde – Éveil à l’aventure ».

Soutenue par Toulouse Métropole et la ville de Villeneuve-Tolosane, cette manifestation marque la volonté et l’engagement de l’EDDHT à se mobiliser pour la diffusion des droits humains dès le plus jeune âge. Les enfants ont pu s’enrichir au travers une dizaine d’activités ludiques en intérieur et extérieur mêlant activités manuelles, artistiques ou encore des simulations de procès.

UN ÉVÈNEMENT CONVIVIAL POUR TOUCHER AU MIEUX LES ENFANTS

À l’Espace Marcel Pagnol et le temps d’un après-midi, une centaine d’enfants se sont réunis pour échanger et débattre de manière ludique sur des sujets fondamentaux de notre société.

Venus des communes de Castelginest, Cugnaux, Flourens, Saint Alban, Seilh et Villeneuve-Tolosane, ils ont pu développer leur sensibilité aux questions sociétales qui se posent aujourd’hui.

Les enfants ont pu parcourir différents espaces représentant la diversité des régions du monde (montagnes et forêts, région polaire, mers et océans, villes, désert et savane) et partir ainsi à la rencontre de différentes cultures grâce à des ateliers ludiques, créatifs et pédagogiques animés par l’association. Ce fut également l’occasion pour les enfants d’admirer les créations réalisées tout au long de l’année par leurs pairs (des spectacles à travers les simulations de procès conçus par les enfants à partir de contes célèbres et des créations d’animaux fantastiques grandeur nature promouvant la tolérance et la diversité).

LE PRINTEMPS DES DROITS HUMAINS, SYMBOLE DE L’APPROCHE PÉDAGOGIQUE SOUHAITEE PAR L’EDDHT

Chaque année l’EDDHT œuvre au travers de ce type d’évènement à la transmission de valeurs fondamentales de notre société en adoptant une démarche pédagogique et d’éducation pour toucher les plus jeunes, avant leurs aînés, comme l’explique le président fondateur de l’association, l’avocat Me François Cantier :

« Nous développons sans cesse une expertise pédagogique, en essayant de faire passer auprès des enfants les valeurs qui sont le fondement de la société. Ce qui nous caractérise, c’est de développer des outils pour toucher notre cible de la manière la plus efficace possible, notamment au travers de l’aspect ludique. Nous consacrons 40% de notre temps à l’élaboration de ces méthodologies. »