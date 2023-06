Béziers - Le scandale du Fret ferroviaire

Le Gouvernement a décidé de scinder Fret SNCF et de céder 30 % de ses trafics alors que le bilan du Fret ferroviaire n’était déjà pas brillant. Qu’en est-il réellement sur le biterrois ?

Sur Béziers, les deux plus grosses entreprises VERALIA et la CAMERON sont connectées au rail mais non desservies ! Idem pour les villes de Béziers, de Montpellier, le MIN (Marché d’Intérêt National), la ligne Béziers-Neussargues qui sont à 0 grammes de Fret ferroviaire ! Seul le port de SETE et plus tard Port La Nouvelle sont offensif sur la question, sous la pression de son gestionnaire, la région Occitanie ! Ce bilan est nul et cette décision n’augure rien de bon concernant la lutte contre les GES et le report modal de la route vers le rail !

Cette cession de 30 % des trafics ne va-t-elle pas doper la concurrence pour gagner de nouveaux trafics ?

C’est totalement faux et c’est bien mal connaitre le métier de cheminot ! Les opérateurs privés vont se précipiter sur le plus rentable et délaisser le peu de trafics conventionnels qu’elles faisaient ! Non seulement, cela ne sera qu’un transfert mais cela va occasionner une perte des autres trafics. De plus, les opérations au sol, beaucoup plus couteuses risquent de ne plus trouver preneurs et sans opérateurs au sol : pas de trains !

Vous parliez de Gaz à Effet de Serre ou-en sommes nous sur la question ?

En Occitanie, les transports sont les principaux émetteurs d’oxyde de carbone à 64.2 % et de GES à 43.6 % ! 50 000 véhicules dont 40 % de poids lourds franchissent la frontière Franco-espagnole tous les jours ! Seulement 1 % des flux de marchandises entre nos deux pays se font en train ! Résultat : 48 000 morts au niveau national et 20 milliards de coûts sociaux économiques du à la pollution de l’air en France et a contrario, on prend ce genre de décisions politique complètement à contre sens et inaceptable en l’état !

Quels sont donc vos solutions ?

Ne plus laisser parler le marché et faire du Fret Ferroviaire un Service Public ! Investir dans les infrastructures à hauteur de 6 milliards par an ; obliger les entreprises comme Amazone ou la Poste à passer 20 % de leurs marchandises par train, contraindre tout nouveau projet d’implantation d’entreprises à être connecté au rail.

Contraindre toutes les collectivités, des mairies jusqu’aux départements avec les régions en passant par les EPCI et les métropoles à faire un bilan des marchandises transportées sur leur territoire et faire des propositions ! Le pire serait de voir à Béziers la future usine de fabrication des électrolyseurs de GENVIA se faire sur un site non connecté au rail ! Sur le sujet, comme sur le ferroviaire en général, avec un zoom particulier sur les menaces sur la ligne Béziers-Neussargues, l’heure est à la mobilisation des citoyen-nes avec les cheminot-es !