Castelsarrasin - Taxe d'apprentissage, le lycée Jean de Prades lance un appel aux entreprises

La direction du lycée Jean de Prades a lancé un appel aux entreprises locales pour les inviter à verser la taxe d’apprentissage directement à l’établissement castelsarrasinois. « Le lycée polyvalent Jean de Prades est habilité à percevoir directement tout ou partie de la taxe d’apprentissage versée par toutes les entreprises. Cette taxe est indispensable pour notre établissement car elle nous permet de réaliser des investissements pédagogiques au service de nos élèves (outils numériques, matériels professionnels et techniques…). Elle contribue ainsi au maintien d’un niveau d’équipement adapté aux exigences du monde professionnel dans les filières de l’hôtellerie, de l’alimentation et du tertiaire et ainsi de pérenniser la qualité de nos formations », a détaillé la proviseure du lycée Valérie Charpin dans un mail envoyé aux familles, parents d’élèves et clients du restaurant d’application pour les inviter à collecter cette taxe.

« Si vous connaissez des artisans, des commerçants indépendants ou des entrepreneurs qui doivent verser cette taxe d’apprentissage vous pouvez les inciter à choisir le lycée Jean de Prades. Vous contribuerez ainsi à améliorer les conditions d’études de nos élèves », insiste la communication du lycée.

Un appel relayé également par les parents d’élèves qui appellent à la mobilisation des acteurs locaux pour aider le lycée, mais soulignent également les effets des réformes sur la taxe d’apprentissage. « Nous appelons évidemment tous les acteurs locaux qui ont la capacité de le faire, à verser cette taxe au lycée Jean de Prades, cela permettra vraiment de faire bénéficier nos élèves des meilleures conditions d’études possibles », explique Julien Sueres, vice-président de la FCPE Tarn et Garonne et représentant des parents d’élèves au lycée. « C’est la première année que de tels courriers sont envoyés et cela démontre que les difficultés à bénéficier des taxes d'apprentissage s'aggravent pour les établissements publics. La formation professionnelle publique s'étiole faute de moyens financiers et cela favorise la formation par l'apprentissage dans l'entreprise. Depuis les réformes sur la taxe d’apprentissage, les lycées professionnels ont perdu beaucoup de moyens au profit d’établissements privés, CFA et autres. Les difficultés rencontrées sont à l’image de la volonté de livrer un pan entier de l’éducation au patronat. Nous restons persuadés que le service public d’éducation reste le moyen le plus efficace de lutter contre les inégalités et de permettre à chaque jeune de bénéficier d’un ascenseur social ».

Depuis le 25 mai, toute entreprise de l’industrie, des services ou du négoce, quelle que soit l’activité, peut attribuer directement au lycée Jean de Prades tout ou partie du solde de sa taxe d’apprentissage sous la forme d’un versement libératoire via la plateforme de fléchage SOLTEA mise à disposition par la Caisse des dépôts et consignations : https://www.soltea.education.gouv.fr/espace-public/soltea-plateforme-employeurs-solde-taxe-apprentissage

Il suffit pour cela de flécher la taxe d'apprentissage avec le code UAI : 0820004J. Lycée Jean de Prades, Route de Toulouse, 82100 Castelsarrasin 0820004j@ac-toulouse.fr. SIRET : 19820826600017. Cette participation peut également prendre la forme d’un versement en nature (matériel…) pouvant justifier d’un intérêt pédagogique dont la valeur sera calculée au prix coûtant.